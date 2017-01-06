«Зидан – мой идол». «Реал» должен вернуть Озила

Лука Модрич – волшебный футболист, но у него есть три минуса. Во-первых, ему уже 31 год. Во-вторых, из-за травм он пропустил семь месяцев за последние два с половиной года. В-третьих, у него крайне слабая результативность. Впрочем, голы – общая проблема для всего «Реала», кроме BBC, Мораты и Рамоса. Кроос промышляет ассистами, Хамес – нытьем (впрочем, иногда забивает), а Иско – жертва мадридской системы, при которой у него нет шансов стать суперзвездой. Еще за «бланкос» бегает 30-миллионный Матео Ковачич, но он совсем плох: 1000 минут – ноль результативных действий.

«Реалу» жестоко не хватает человека с функциональностью Месута Озила. Пока немец несчастлив в «Арсенале» (до него наконец дошло, что там АПЛ не выиграть), нужно срочно звонить и уговаривать вернуться.

1. Озил – гений голевых передач. За первые 100 матчей в Премьер-лиге только Эрик Кантона набрал больше ассистов, чем Месут. Главный скилл немца пригодится «Мадриду» как минимум в двух сценариях. Первый – изумрудные пасы вразрез для Пьера-Эмерика Обамеянга (его возьмут летом). Второй – самонаводящиеся ракеты «земля-Роналду». Играя за «Реал», Озил был главным продюсером голевых рекордов Криша: с его передач португалец заколачивал 17% мячей.

2. Венгер воспитал в Месуте страйкера. Озил редко говорит о голах («Я играю для команды, а не для себя»), зато Арсен минимум пять раз за последний год напомнил, что немецкий плеймейкер универсален, поэтому может приносить победы самостоятельно. В АПЛ и ЛЧ этого сезона у Месута уже 9 мячей – больше, чем у Бензема, Бэйла и Мораты.

3. Озил обожает Мадрид – ему точно не понадобится адаптация. За день до последнего Эль Класико Месут давал интервью Marca, и примерно в середине журналист спросил, почему немец улыбается каждый раз, когда речь заходит о столице Испании. «Я всегда улыбаюсь», – ответил Озил, но это явно неправда. Он дружит и часто общается с Серхио Рамосом, восхищается мадридскими фанатами («Они поддерживают меня даже после ухода») и, видимо, очень хочет назад. В 2013-м Месут утек в «Арсенал» только из-за того, что его достала неопределенность в любимом «Реале». Сейчас ее нет: для Озила зарезервировано место плеймейкера (справа или в центре при 4-3-3), а рядом будет Тони Кроос, с которым они взаимодействуют в сборной.

4. Месут – фанат Зидана. «Я открыл для себя Зизу в 1998 году. Никогда не видел столько харизмы на поле. С тех пор я всегда выбирал на PlayStation сборную Франции или клуб Зидана – в основном, «Реал». Уже позже я вбивал на YouTube имя Зинедина, смотрел видео и копировал его движения. У меня получалось. Зидан – мой идол», – говорил Озил три с половиной года назад. Безусловно, тренеру «Реала» будет приятно, что у него появится настолько преданный полузащитник, но важнее другое: Зидан должен будет объяснить Месуту, что в Мадриде нужно прессинговать, а не стоять, ожидая передач из глубины. Самый мощный риск этого трансфера – оборонительные скиллы Озила: он вступает в борьбу в два раза реже Модрича. Если этот показатель не увеличится, покупка Месута нарушит баланс в игре «Мадрида» – невозможно играть на топ-уровне, когда четыре игрока освобождены от защитных обязанностей. Зато если Зидан раскачает в Озиле старательность, смена поколений в центре поля пройдет максимально безболезненно.

5. Сейчас идеальная обстановка для возвращения. Месуту 28 лет, у него нет хронических травм, он готов бросить «Арсенал», а до конца контракта – всего полтора года (существенный дискаунт летом 2017-го). В качестве альтернативы «Мадрид» рассматривает Деле Алли из «Тоттенхэма», но это безумный вариант: он слишком молодой (судьба Иско и Хамеса) и феноменально дорогой (переговоры с Леви – пытка).

Забрать у Венгера Месута гораздо логичнее – в Англии он прошел четырехлетний бакалавриат, а в «Реале» можно стать магистром: для это нужно выиграть первый в карьере Кубок чемпионов.

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