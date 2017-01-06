Миллион в неделю для Алли, «МЮ» прощупывает Гризманна и Маноласа и другой трансферный огонь пятницы

Надежный источник

«Вольфсбург» усилился полузащитником «Майнца» Юнусом Малли. Игрок сборной Турции подписал с «волками» контракт на 4,5 года, а сумма трансфера оценивается в 12,5 млн евро. Официальный сайт «Майнца» уже попрощался с игроком и пожелал ему удачи.

Китайцы обработали еще одного игрока из Европы. На этот раз пострадал «Аякс», который расстается с полузащитником Неманьей Гуделем. 25-летний серб отправился за 5,5 млн евро в «Тяньцзинь Теду», где будет зарабатывать 5 млн евро в год.

El Mundo Deportivo считает, что Дарио Срна имеет предложения от клубов из Катара и Китая. Если «Барселона» не поторопится и не предложит хорвату зарплату, которая будет соответствовать его пожеланиям, то перетащить хорвата из «Шахтера» в Каталонию будет непросто.

Капитан «Саутгемптона» Жозе Фонте направил в клуб запрос о расторжении контракта, передает BBC. Соглашение игрока действует еще полтора года, но 33-летний защитник хочет свободы уже сейчас. При этом спортивный директор «святых» Лес Рид уточнил, что предложений по трансферу португальца в клуб не поступало.

«Ювентус» нашел, кем заменить Эвра, если тот действительно покинет Турин. Sky Sport Italia сообщают, что чемпионы Италии очень хотят приобрести защитника «Шальке» Сеада Колашинаца, который летом станет свободным агентом. Этот год босниец начал очень неплохо, забив в 12 матчах за «кобальтовых» 2 мяча и сделав 4 результативные передачи.

Лучший пенальтист Евро-16 Симоне Дзадза продолжит карьеру в «Валенсии», рассказал итальянский журналист Никколо Чеккарини. «Летучие мыши» уже договорились с игроком, но им еще предстоит пообщаться с представителями «Юве» и «Вест Хэма», в котором нападающий проведет концовку сезона на правах аренды.

Пауло Дибала может оказаться в «Реале». По мнению Marca, нападающий несколько дней назад отказал «Барселоне», мотивировав это желанием отправиться в Мадрид. При этом «Ювентус» очень хочет удержать аргентинца, предложив ему зарплату, как у Игуаина – 7 млн евро.

Нападающий «Интера» Стефан Йоветич близок к переезду в «Севилью». AS сообщает, что черногорец согласился на переход в испанский, который готов взять его в аренду до конца сезона с правом выкупа.

Форвард «Фиорентины» Никола Калинич пополнит ряды китайского «Тяньцзинь». За свое сокровище «фиалки» могут выручить 45 млн евро, сообщает Football-Italia.

Несколько китайских клубов готовы подписать Деле Алли и платить ему миллион евро в неделю! И это пареньку, которому всего 20 лет. Мама родная. Говорит об этом, кстати, ESPN.

Не очень надежный источник

«МЮ» готов подписать Гризманна и предлагает ему 220 тысяч фунтов в неделю. Столько же в Манчестере получает сам Поль Погба. The Sun сообщает, что клубы в ближайшее время вступят в решающую стадию переговоров.

А еще тот же The Sun считает, что «МЮ» хочет приобрести защитника «Ромы» Константиноса Маноласа. Сделка может быть оформлена в ближайшее время, а сам игрок обойдется «красным дьяволам» в 32,5 млн фунтов.

O Jogo утверждает, что «Зенит», несмотря на отказ полузащитника «Бенфики» Андреаса Самариса переезжать в Россию, продолжает переговоры с игроком. Предполагается, что питерцы заманивают игрока зарплатой в 2,7 млн евро в год.

Роберт Левандовский может переехать в Китай, передает sportowefakty. Какой-то клуб, который пока никому не известен, готов заплатить за него около 250 млн евро. Ну и космическую зарплату, конечно, оформит – больше 40 млн евро в год.

Все главные тексты у вас в телеграме

Все новости с трансферного рынка