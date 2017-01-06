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ФИФА представила приз лучшему футболисту года

ФИФА представила приз лучшему футболисту года
Eurosport

Вчера в 20:56

Мяч стал серебряным.

В пятницу ФИФА представила новый приз, предназначенный лучшему футболисту по итогам года. Награда получила название The Best («Лучший»).

  • Первый обладатель новой награды станет известен 9 января. Церемония пройдет в Цюрихе. На приз претендуют Криштиану Роналду, Лионель Месси и Антуан Гризманн.
  • ФИФА награждала лучших футболистов «Бриллиантовым мячом» с 1991 по 2009 год, а в 2010-15 годах организация совместно с журналом France Football вручала «Золотой мяч».
  • В 2016 году France Football отказался от сотрудничества с ФИФА.

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