ФИФА представила приз лучшему футболисту года
Мяч стал серебряным.
В пятницу ФИФА представила новый приз, предназначенный лучшему футболисту по итогам года. Награда получила название The Best («Лучший»).
- Первый обладатель новой награды станет известен 9 января. Церемония пройдет в Цюрихе. На приз претендуют Криштиану Роналду, Лионель Месси и Антуан Гризманн.
- ФИФА награждала лучших футболистов «Бриллиантовым мячом» с 1991 по 2009 год, а в 2010-15 годах организация совместно с журналом France Football вручала «Золотой мяч».
- В 2016 году France Football отказался от сотрудничества с ФИФА.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте