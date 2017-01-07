Крематорий. Депай, Файзулин и еще 8 игроков, которые недостойны топ-клубов

Мемфис Депай

Голландец перешел в «МЮ» в 21 год, но вообще не понял, куда попал. За полтора сезона он не запомнился ничем, кроме кутежа (последний – совсем недавно), вульгарных шмоток (все – от luxury-брендов), бронированной тачки и неумелого троллинга в адрес Робина ван Перси. Пока ровесник Мемфиса Марсьяль становился лучшим страйкером «дьяволов», Депай старательно тратил свалившийся в карманы кэш.

Суточный бюджет скоро сократится – Моуринью уже сказал, что не рассчитывает на вингера и хочет продать его, а не сбагрить в аренду. Претенденты – «Эвертон», «Ницца» и (раньше) московский «Спартак». В теории Мемфис может перейти в «Рому», но для него это будет подарком. Место Депая – в крошечном чемпионате (вроде голландского), где талантливым игрокам позволено все. Не факт, что Мемфис найдет мотивацию для такого дауншифтинга – он уже привык зарабатывать сотню тысяч евро в неделю, а не в месяц.

Жереми Матьё

В «Барселоне» настолько бездарно подбирают игроков, словно кастинг проводят создатели фильма «Викинг». Матьё – типичный пример слабой селекции: 31-летнего центрбека с нулем матчей за сборную Франции купили у «Валенсии» за 20 миллионов евро. Во-первых, Жереми никогда в жизни столько не стоил. Во-вторых, каталонцы понимали, что продать защитника дороже десятки нереально. И все равно «Барса» отсчитала деньги и заключила контракт с человеком, который выкуривает пару сигарет в день.

Первый сезон Матье провел достойно, второй – средне, а в третьем он не играет – доконали травмы. В основе каталонцев рубятся либо Пике и Умтити, либо они же плюс Маскерано (при схеме 3-4-3). А в запасе потеет старый, больной и медленный Жереми, которого пора сдать обратно в клуб уровня «Валенсии». Судя по тому, что «Барса» хочет подписать Срну, на «Камп Ноу» уважают пожилых людей. Значит, Матьё просидит еще долго.

Матео Ковачич

Совершенно необъяснимый трансфер Флорентино Переса: «Реал» отдал 31 миллион за скучного и прямолинейного игрока. У Ковачича нет ни мощного удара, ни дальнего паса (вразрез – тоже мимо), а в обороне он играет хуже, чем Каземиро. Хорвату не хватает мощи – его регулярно продавливают без нарушения правил. Игра наверху – конкретный позор: в среднем Матео выигрывает 0,2 воздушных единоборства за матч.

Зачем «Реалу» настолько серый персонаж – гигантская тайна: даже Асьер Ильяраменди был полезнее, надежнее и работоспособнее.

Фабиу Коэнтрау

Зидан четко следует самой популярной тренерской философии: на каждую позицию должно быть по 2 игрока. Закон соблюдается во всех зонах, кроме левого фланга обороны – там за спиной Марсело тоскует друг Криштиану Фабиу Коэнтрау. Если латераля держат в Мадриде ради душевного спокойствия Роналду, то это оправданный компромисс. Если нет, то Фабиу давно пора гнать, причем не в аренду (оттуда он вернется), а навсегда.

С сезона-2014/15 у него было 8 травм. Это печально, но «Мадрид» – футбольный клуб, а не благотворительная организация. Уже летом «бланкос» должны найти замену для Коэнтрау, иначе вылет Марсело превратится для «Реала» в катастрофу.

Дэниэл Старридж

Еще год назад Юрген Клопп обещал дать Старриджу шанс. Тренер сдержал слово, но Дэни даже без травм остается футболистом ротации (в лучшем случае). В сезоне-2016/17 у него целых 6 голов, но лишь один из них был полезным – в ворота «Сандерленда». Все остальное – кубковые встречи и мяч, заколоченный при счете 3:1.

Старридж не в состоянии играть регулярно, поэтому от него надо избавляться. Чуда не произойдет: Клоппу нужны универсальные солдаты, а не организмы, которые годятся только для проведения медицинских исследований. Роль джокера в условном «Сток Сити» – оптимальный вариант для форварда, сделанного из папье-маше.

Уэйн Руни

Один из лучших нападающих в истории английского футбола прошел пик. После тяжелой травмы колена в декабре 2012 года, Руни серьезно потерял в скорости и резкости, что не позволяет ему полноценно бороться за место центрфорварда в «Юнайтед». Даже Рэшфорд сейчас смотрится более предпочтительным дублером Златана.

Ван Гал пробовал Уэйна в центре полузащиты в 4-3-3, но там Руни не показал достаточной позиционной ориентированности. Были неплохие игры (например, против «Борнмута»), но в целом ничего кроме эффектных диагоналей без сопротивления он не демонстрировал.

Моуринью вообще не видит его в полузащите, а переход на 4-3-3 означает, что для Руни есть только место форварда (где Златан и Рэшфорд). В отдельных играх («Суонси», «Кристал Пэлас», «Вест Бром») Жозе ставил Руни на фланг, но и здесь имеются более предпочтительные варианты вроде Марсьяля, Мхитаряна, Лингарда и того же Рэшфорда.

По итогу получается игрок с окладом 370 тысяч евро в неделю, для которого нет места в системе. «Юнайтед» поступит грамотно, если продаст Руни в Китай, чтобы не только расчистить место в платежке, но и заработать на сошедших с ума азиатах. Но, конечно, перед этим надо дать Руни побить рекорд сэра Бобби Чарльтона – до лучшего бомбардира в истории «МЮ» Уэйну остался один гол.

* – на графике изображены ожидаемые голы и ассисты Руни до и после травмы

Венсан Компани

Человек, который привел «Сити» к двум чемпионствам в качестве капитана (одна из решающих ролей в сезоне-2011/12, просто важная в 2013/14), в последнее время стух. За 3 сезона он пропустил больше 510 дней из-за травм, иногда ломаясь в первом же матче после возвращения. 1542 минуты в прошлом сезоне (АПЛ + ЛЧ) и всего 116 в этом – чрезвычайно мало. «Сити» просто не нужен в ростере защитник, который может вылететь в абсолютно любой момент.

Вдобавок Компани, видимо, недостаточно подходит под систему Гвардиолы – помимо частых ошибок при защите в высокой линии ему не хватает умений игры на мяче: не только пас, но и действие под прессингом, первое касание, вспомогательное движение под партнеров. Бельгиец – образец центрального защитника классического типа, в то время как большинству топ-клубов сейчас требуются более современные.

Он был очень хорош пять лет назад (пожалуй, один из лучших ЦЗ в мире в сезоне-2011/12), но сейчас Гвардиола всерьез рассматривает возможность пожертвовать им в заявке на весеннюю часть ЛЧ. Пожалуй, пришло время отчалить в какую-нибудь Италию – чемпионат с самым низким темпом из топ-5 и более подходящими условиями для возрастного защитника. Хотя пример Видича говорит о том, что даже переезд в Серию А – далеко не гарантия перезагрузки.

Том Кэрролл

Почеттино строит очень мощный «Тоттенхэм» (прогресс уже третий сезон) вокруг молодых игроков: Льорису – 30, Вертонгену и Дембеле – по 29, остальные моложе. При этом аргентинец безжалостно, подобно учителю Марсело Бьелсе, избавляется от балласта, который не соответствует требованиям стиля (интенсивный прессинг, большой объем беговой работы) и уровню команды. За полтора года ушли Адебайор, Сальдадо, Капу, Паулиньо, Стамбули, Кирикеш, Кабуль, Мэйсон, Бенталеб, Шадли, Таунсенд, Притчард, Йедлин, Фацио – наследие режимов Реднаппа, Виллаш-Боаша и Шервуда.

Кэрролл – последний из списка. Ему уже 24 (старше Алли, Дайера, Кейна; ровесник Ламелы, Эриксена, Хенмин Сона), но прогресса за последние сезоны нет. 3 года назад в «КПР» за сезон он сыграл в 2 раза больше времени, чем за 2 в «Тоттенхэме». И это нельзя списать на систему – Почеттино как никто другой в Англии доверяет молодежи, и в сезоне-2016/17 регулярно выпускает Харри Уинкса (20 лет) – как раз конкурента Кэрролла по позиции.

В прошлом году Почеттино выпускать Кэрролла подменить кого-то из пары Дембеле/Дайер, но Том не оправдал ожиданий (с ним или Мэйсоном в старте «шпоры» набирали 0,92 очка за игру, но если оба не попадали в старт, то было уже 2,2). Шанс он упустил: второй если и появится, то в команде из английского андеграунда.

Хольгер Бадштубер

Один из самых талантливых центральных защитников поколения (ему всего 27) последний раз полноценно играл в сезоне-2011/12. Он неплохо стартовал в сезоне-2012/13 (16 матчей с первых минут), но порвал кресты и вылетел на 500 с лишним дней. Там была очень сложная история – при операции у него не прижились собственные связки, поэтому пришлось брать ткань у мертвеца.

После возвращения выяснилось, что организм полетел, и Хольгер не готов к нагрузкам. Защитник накопил меньше 1500 минут за последние 3 сезона и всего 17 матчей в стартовом составе, причем за это время он перенес еще минимум 5 травм. «Баварии» просто нет смысла держать в обойме защитника, который не играл нормально уже 3,5 года – разумнее поискать замену.

Виктор Файзулин

Достоверных данных о состоянии Виктора немного (следственный комитет почему-то молчит), но «Зениту» стоит от него избавиться, если в клубе хоть немного заботятся о состоянии зарплатной ведомости.

Файзулин сидит на годовом окладе в 2 млн евро, но при этом за последние 2 сезона он провел всего 203 минуты в Премьер-лиге и еврокубках. Одна из операций Виктора прошла неудачно (виноваты американские хирурги), из-за чего он потерял возможность нормально бегать и, как следствие, играть в футбол. Не очень логично еще полтора сезона держать на контракте игрока, который никогда не выйдет на поле.

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