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150 миллионов для Монтеллы, Льоренте в «Челси» и другой трансферный перегар субботы

150 миллионов для Монтеллы, Льоренте в «Челси» и другой трансферный перегар субботы
Ян Матвеев

1 час назад

Куча денег холодным зимним вечером.

Надежные источники

Вся страна переживает за лучшего футболиста России 2016 года: его трансфер в дортмундскую «Боруссию» все ближе. Bild уже озвучил цену – 10 миллионов евро. Маловато, в сравнении с переходом Андрея Аршавина в «Арсенал» за 25 миллионов. Курс российских футболистов упал вместе с рублем, но Федор Смолов обязательно поправит дело, заменив в «Дортмунде» Рамоса, которого ждут в Китаей. А может, и Обамеянга.

Федор Смолов

Уэсли Снейдер открыто заявил всем китайским претендентам, чтобы платили больше. Сейчас «Галатасарай» платит голландцу 5 миллионов евро в год. «Мне должны предложить что-то большее, чтобы я покинул «Галатасарай». Например, 3-летний контракт с зарплатой 15 млн евро в год», – рассказал игрок в интервью Sporx. Неслабые запросы, но намек понятный.

«Ювентус» так расстроился за поражение своего Джиджи в Суперкубке, что решил оставить «Милан» без их Джиджи. Доннарумму зазывают в Турин космической зарплатой в 10 миллионов евро в год. Сумма трансфера может достигнуть 40 миллионов евро, пишет Calciomercato. Одно непонятно, куда «Ювентус» денет вечного Буффона?

Винченцо Монтелла никогда не купался в деньгах, а тут «Милан» дает ему 150 миллионов евро на шопинг, как пишет La Gazzetta Dello Sport. Эти деньги пойдут на покупку Берарди из «Сассуоло», Бернардески из «Фиорентины», полузащитников «Лацио» Кейта и Бальде, а также защитника «Вильярреала» Мусаккио.

Ненадежные источники

«Марсель» интересуется Жераром Деулофеу из «Эвертона», пишет le10sport.com. Но у французов есть серьезный конкурент – «Милан», который для сохранения места в Лиге чемпионов рассеивает евро под каждым кустом. Деулофеу играет не то чтобы много – 11 матчей в сезоне-2016/17. Возможно, «Эвертон» не против его отпустить.

В команде Конте нет проблем с атакой, но вот полноценной замены Диего Косты особо нет. The Guardian пишет, что «Челси» приметил Фернандо Льоренте из «Суонси». Легендарный страйкер «Атлетика» уже не так опасен (6 голов в 16 матчах за «лебедей»), но в 31 год вряд ли откажется стать чемпионом Англии.

Забыли про Ромуло? А вот «Спартак» не забыл. Футболист и его агент вроде как разрывали контракт с клубом, а заодно договорились с «Фламенко». И теперь «Спартак» требует компенсации за такой переход, пишет Globo Esporte. «Пусть он все уладит с российским клубом. Чем раньше это произойдет, тем лучше, но мы не будем в это вмешиваться», – сказал вице-президент «Фламенко» Флавио Годиньо.

Йоан Мольо («Крылья Советов») – Ромуло («Спартак»)

На игроков «Бенфики» всегда есть спрос. Вот и Нелсон Семеду понадобился «Баварии». В контракте прописаны отступные в 45 миллионов евро, утверждает O jogo. Одновременно с этим Ули Хёнесс сообщил, что при необходимости финансовый лимит «Баварии» – бесконечен.

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