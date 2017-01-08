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Неймар и Синдзи Окадзаки скосплеили тренировочное упражнение из FIFA

Неймар и Окадзаки скосплеили тренировочное упражнение из FIFA
Eurosport

12 ч. назад

Игроки встретились в рамках японского телешоу.

Нападающие «Барселоны» и «Лестера» поучаствовали в съемках забавной передачи. В качестве развлечения игрокам предложили челлендж, похожий на тренировку из футбольного симулятора FIFA. Каждому из парней дали по 10 попыток, чтобы направить мячи в отверстия в воротах.

Неймар легко обыграл соперника – 4:1.

  • В 13 матчах Примеры-2016/17 Неймар забил 4 мяча и сделал 8 результативных передач.
  • На счету Окадзаки 16 игр и 2 гола за «Лестер» в сезоне-2016/17.

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