Батшуайи в «Суонси», Йоветич в «Севилье» и другой трансферный беспредел понедельника

«Челси» и «Суонси» готовят обмен форвардами

Конте не устраивает игра Батшуайи, поэтому он нацелился на хорошего знакомого Льоренте. «Суонси» не горит желанием расставаться с Фернандо, но Батшуайи взамен привлекает «лебедей». Речь идет о взаимной аренде до конца сезона, сообщает Sky Sports.

«Локомотив» массово избавляется от футболистов

Сразу 5 игроков «Локомотива» могут искать новые клубы: на сборы не полетели Шишкин, Шкулетич, Самедов, Хенти и Логашов. По информации «Чемпионата», игроки по электронной почте получили официальные уведомления от руководства клуба, в котором им было сообщено, что по инициативе главного тренера они не примут участия на сборах и будут переведены в молодёжную команду.

Шишкину уже разрешили вести переговоры с другим клубом. Претендуют на Романа «Спартак» и «Краснодар».

Дрогба готов вернуться в «Марсель»

Ивуариец, который начал зажигать именно в «Марселе», может вернуться в клуб. Правда, есть нюанс – Дрогба пока не устраивает зарплата, которую предлагает «Олимпик».

«Кто согласится зарабатывать меньше? Никто. Я бы хотел вернуться в «Марсель» в качестве игрока. Я даже сделал все необходимое, чтобы это произошло. Но не могу же я заставить совет директоров вернуть меня», – добавил Дидье.

38-летний Дрогба покинул «Монреаль» на правах свободного агента.

«Зенит» добивает «Крылья Советов»

В понедельник бомбануло: усилить «Зенит» может Йоан Молло, который давно перерос «Крылья». По информации «СЭ», французу осталось пройти медосмотр в питерском клубе. Самарцы получат 3 млн евро, а Молло подпишет контракт на 3,5 года с зарплатой примерно 2 млн.

Ранее из «Крыльев» в «Зенит» проследовал правый защитник Ибрагим Цаллагов.

Китай накормил еще одного ветерана

В Азию переехал Рикарду Карвалью, ранее рвавший всех в «Реале», «Порту», «Челси» и «Монако». Вкусный контракт от «Шанхай СИПГ» убедил 38-летнего португальца.

Йоветич опять покидает Италию

Йоветич очень близок к «Севилье». La Gazzetta dello Sport пишет, что форвард и его агент сейчас в офисе «Интера» – заканчивают сделку. Официально о трансфере должно быть объявлено во вторник.

«Барселона» не отпустит Ракитича

В воскресенье появился слух от хорватских журналистов, что Иван Ракитич зимой махнет в «Сити». «Барселона» быстро опровергла.

«Отсутствие Ракитича никак не связано с этими слухами. СМИ, представляют они Испанию или Хорватию, публикуют информацию, которая и на четверть не соответствует правде», – сказал Энрике Movistar+.

Дальше – больше. Вице-президент клуба Хорди Местре вообще хочет продлить контракт с Ракитичем.

«Мы ведем переговоры о новом соглашении. В клубе любят Ракитича как игрока и личность. Хотим, чтобы он остался», – сказал Местре.

Официальные сделки:

«Краснодар» подписал 22-летнего эквадорца Рамиреса. Контракт рассчитан на 4,5 года.

«Гранада» продлила контракт с главным тренером Алькарасом. Официальный сайт клуба сообщил о соглашении до 2018 года.

Новичок у «Вольфсбурга». В Германию переехал полузащитник «Ренна» Поль-Жорж Нтеп. Контракт рассчитан до 2021 года.

«Севилья» представила Клемана Лангле. 21-летний француз перешел из «Нанси».

Стефан Ильзанкер продлил контракт с РБ «Лейпциг». Контракт, который истекал в 2018-м, теперь закончится в 2020-м.

Витиньо вернулся в ЦСКА из 2-летней аренды.

Альберто Джилардино будет играть за «Пескару». Форвард уже провел тренировку в новом клубе, а завтра подпишет контракт.

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