AFP
Нойер и Алвес стали единственными футболистами символической сборной не из «Барселоны» или «Реала»
По версии ФИФА.
Полностью команда года по версии ФИФА выглядит следующим образом:
Мануэль Нойер («Бавария», сборная Германии), Серхио Рамос («Реал», сборная Испании), Жерар Пике («Барселона», сборная Испании), Дани Алвес («Ювентус», сборная Бразилии), Марсело («Реал», сборная Бразилии), Лука Модрич («Реал», сборная Хорватии), Тони Кроос («Реал», сборная Германии), Андрес Иньеста («Барселона», сборная Испании), Лионель Месси («Барселона», сборная Аргентины), Луис Суарес («Барселона», сборная Уругвая), Криштиану Роналду («Реал», сборная Португалии).
- Имя лучшего игрока мира по версии ФИФА станет известно позднее.
- На победу в номинации претендуют Криштиану Роналду, Лионель Месси и Антуан Гризманн.
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