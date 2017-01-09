AFP

Нойер и Алвес стали единственными футболистами символической сборной не из «Барселоны» или «Реала»

Нойер и Алвес стали единственными футболистами символической сборной не из «Барселоны» или «Реала»
Eurosport

37 мин. назад

По версии ФИФА.

Полностью команда года по версии ФИФА выглядит следующим образом:

Мануэль НойерБавария», сборная Германии), Серхио Рамос («Реал», сборная Испании), Жерар ПикеБарселона», сборная Испании), Дани АлвесЮвентус», сборная Бразилии), Марсело («Реал», сборная Бразилии), Лука Модрич («Реал», сборная Хорватии), Тони Кроос («Реал», сборная Германии), Андрес Иньеста («Барселона», сборная Испании), Лионель Месси («Барселона», сборная Аргентины), Луис Суарес («Барселона», сборная Уругвая), Криштиану Роналду («Реал», сборная Португалии).

  • Имя лучшего игрока мира по версии ФИФА станет известно позднее.
  • На победу в номинации претендуют Криштиану Роналду, Лионель Месси и Антуан Гризманн.

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