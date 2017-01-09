Eurosport
Португалец Криштиану Роналду из мадридского «Реала» стал игроком года по версии ФИФА
Первая футбольная награда 2017 года.
На церемонии вручения наград ФИФА в швейцарском Цюрихе подвели итоги 2016-го года.
Лучшим футболистом стал форвард мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Он опередил аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и французского страйкера мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна.
- В сборную лучших игроков года вошли: Мануэль Нойер («Бавария»), Дани Алвес («Ювентус»), Жерар Пике («Барселона»), Серхио Рамос, Лука Модрич, Тони Кроос (все – «Реал»), Андрес Иньеста, Лионель Месси, Луис Суарес (все – «Барселона») и Криштиану Роналду («Реал»).
- В 2016-м Криштиану Роналду стал победителем Лиги чемпионов с «Реалом» и чемпионата Европы со сборной Португалии.
- Ранее он получил «Золотой мяч» от France Football.
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