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Португалец Криштиану Роналду из мадридского «Реала» стал игроком года по версии ФИФА

Роналду стал игроком года по версии ФИФА
Eurosport

16 ч. назад

Первая футбольная награда 2017 года.

На церемонии вручения наград ФИФА в швейцарском Цюрихе подвели итоги 2016-го года.

Лучшим футболистом стал форвард мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Он опередил аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и французского страйкера мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна.

  • В сборную лучших игроков года вошли: Мануэль Нойер («Бавария»), Дани Алвес («Ювентус»), Жерар Пике («Барселона»), Серхио Рамос, Лука Модрич, Тони Кроос (все – «Реал»), Андрес Иньеста, Лионель Месси, Луис Суарес (все – «Барселона») и Криштиану Роналду («Реал»).
  • В 2016-м Криштиану Роналду стал победителем Лиги чемпионов с «Реалом» и чемпионата Европы со сборной Португалии.
  • Ранее он получил «Золотой мяч» от France Football.

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