Криштиану Роналду привел новую цыпочку на церемонию ФИФА

Криштиану Роналду появился на церемонии вручения наград ФИФА с новой подругой. Девушка сопровождала португальца на протяжении всего мероприятия, а после объявления Роналду лучшим игроком мира получила нежный поцелуй в щеку.

27-летняя Родригез – фотомодель. Впервые пару увидели вместе осенью 2016 года. Ранее медиа заметили Роналду в обществе девушки во время их прогулки по Диснейленду в Париже, а также на матче «Реал» – «Депортиво», которую Роналду пропускал по решению Зинедина Зидана.

Криштиану Роналду – 4-кратный обладатель «Золотого мяча».

Все-все-все главные истории в вашем телеграме