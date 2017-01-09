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Болельщики «Ливерпуля» и «Боруссии» – фанаты года по версии ФИФА

Болельщики «Ливерпуля» и «Боруссии» – фанаты года по версии ФИФА
Eurosport

27 мин. назад

Те, с кого официально стоит брать пример.

Болельщики «Ливерпуля» и «Боруссии» признаны ФИФА лучшими в 2016 году. Они отличились тем, что перед четвертьфинальной встречей Лиги Европы вместе исполнили «You’ll Never Walk Alone» в память о болельщиках, погибших во время трагедии на «Хилсборо».

  • В качестве номинантов также были заявлены фанаты «Ден Хааг» и сборной Исландии.
  • Фанаты «Ден Хааг» во время матча чемпионата страны забросали игрушками детей из местной больницы, которые пришли поболеть за соперников.
  • Болельщики сборной Исландии отметились во время ЧЕ-2016 во Франции.

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