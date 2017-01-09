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Карли Ллойд стала лучшей футболисткой года по версии ФИФА

Ллойд стала лучшей футболисткой года по версии ФИФА
Eurosport

16 ч. назад

Она обогнала в голосовании немку Мелани Берингер и бразильянку Марту.

Игрок «Хьюстон Дэш» и сборной США Карли Ллойд получила премию лучшей футболистки года по версии ФИФА.

Имя тренера года и футболиста года по версии ФИФА станет известно позднее.

  • Карли Ллойд признавалась лучшей футболисткой в 2015 году.
  • Тренером 2016 года в женском футболе стала главный тренер сборной Германии Сильвия Найд.
  • В символическую сборную года по версии ФИФА попали Мануэль Нойер («Бавария», сборная Германии), Серхио Рамос («Реал», сборная Испании), Жерар Пике («Барселона», сборная Испании), Дани Алвес («Ювентус», сборная Бразилии), Марсело («Реал», сборная Бразилии), Лука Модрич («Реал», сборная Хорватии), Тони Кроос («Реал», сборная Германии), Андрес Иньеста («Барселона», сборная Испании), Лионель Месси («Барселона», сборная Аргентины), Луис Суарес («Барселона», сборная Уругвая), Криштиану Роналду («Реал», сборная Португалии).

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