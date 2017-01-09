Какой-то малазиец стал автором самого красивого гола года

Eurosport
Какой-то малайзиец стал автором самого красивого гола года
Мод Фаиз Субри выиграл, возможно, главную награду в жизни.
Полузащитник малайзийского клуба «Пенанг» Фаиз Субри признан автором самого красивого гола по версии ФИФА. Футболист стал обладателем награды благодаря мячу, забитому во встрече чемпионата страны против «Паханга».
- Моду Фаизу Субри 29 лет. Игрок выступает за «Пенанг» с 2015 года.
- Другими претендентами на награду «Пушкаша» были полузащитник «Коринтианса» Марлоне и полузащитник женской сборной Венесуэлы Данюшка Родригес.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте