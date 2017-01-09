Какой-то малазиец стал автором самого красивого гола года

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Какой-то малайзиец стал автором самого красивого гола года

Какой-то малайзиец стал автором самого красивого гола года
Eurosport

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Мод Фаиз Субри выиграл, возможно, главную награду в жизни.

Полузащитник малайзийского клуба «Пенанг» Фаиз Субри признан автором самого красивого гола по версии ФИФА. Футболист стал обладателем награды благодаря мячу, забитому во встрече чемпионата страны против «Паханга».

  • Моду Фаизу Субри 29 лет. Игрок выступает за «Пенанг» с 2015 года.
  • Другими претендентами на награду «Пушкаша» были полузащитник «Коринтианса» Марлоне и полузащитник женской сборной Венесуэлы Данюшка Родригес.

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