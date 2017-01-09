Eurosport
Кубок чемпиона Европы и еще 7 трофеев Криштиану Роналду в 2016 году
Прошедший год оказался для португальца очень продуктивным.
Обладатель «Золотого мяча» по версии France Football
Лучший футболист Европы по версии УЕФА
Чемпион Европы с Португалией
Победитель Лиги чемпионов
Клубный чемпион мира по футболу ФИФА
Лучший игрок чемпионата Испании
Лучший игрок года по версии Globe Soccer
Обладатель ее
- Криштиану Роналду – 4-кратный обладатель «Золотого мяча».
Криштиану Роналду привел новую цыпочку на церемонию ФИФА
Португалец Криштиану Роналду из мадридского «Реала» стал игроком года по версии ФИФА
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