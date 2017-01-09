Eurosport

Кубок чемпиона Европы и еще 7 трофеев Криштиану Роналду в 2016 году

Кубок чемпиона Европы и еще 7 трофеев Роналду в 2016 году
Eurosport

14 ч. назад

Прошедший год оказался для португальца очень продуктивным.

Обладатель «Золотого мяча» по версии France Football

Криштиану Роналду

Лучший футболист Европы по версии УЕФА

Роналду

Чемпион Европы с Португалией

Криштиану Роналду

Победитель Лиги чемпионов

Криштиану Роналду

Клубный чемпион мира по футболу ФИФА

Криштиану Роналду

Лучший игрок чемпионата Испании

Криштиану Роналду

Лучший игрок года по версии Globe Soccer

Криштиану Роналду

Обладатель ее

Роналду
  • Криштиану Роналду – 4-кратный обладатель «Золотого мяча».

Криштиану Роналду привел новую цыпочку на церемонию ФИФА

Португалец Криштиану Роналду из мадридского «Реала» стал игроком года по версии ФИФА

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Овечкин выбил джек-пот, а Кузнецов сотворил красоту в разгромном матче с «Монреалем»

04:18
Популярные видео
Чудовищная ошибка защитника «Флэймс» обеспечила «Джетс» первую за 15 месяцев победу над «Калгари»
 107 просмотров4 ч
«Пантеры» поцарапали «дьяволов» трешкой и сбежали из ада сухими
 203 просмотров4 ч
А еще вам может понравиться
1
19-летний шкет из Серии В унизил соперника финтами, которые не снились Месси и Роналдиньо
2
Всплытие покажет. Лионель Месси спас «Барселону» в матче с «Вильярреалом»
3
Криштиану Роналду привел новую цыпочку на церемонию ФИФА
4
Криштиану Роналду: «Жаль, что некоторые люди из «Барселоны» сегодня не с нами, но их можно понять»
5
Хорошие манеры. Почему отъезд Садио Мане может уничтожить шансы «Ливерпуля» на титул
6
Jutarnji List: Иван Ракитич перейдет из «Барселоны» в «Манчестер Сити»
7
Нойер и Алвес – единственные игроки символической сборной-2016 не из «Барселоны» или «Реала»
8
Драка «Реала» и «Барселоны» за Деле Алли и другие трансферные истории дня
24 мин. назад
Клопп расхотел Промеса, Нобоа покидает «Ростов» и другие морозные слухи вторника
27 мин. назад
ФИФА расширила ЧМ-2026 до 48 сборных
1 час назад
Клуб Нико. Почему Николас Отаменди спасет миссию Хосепа Гвардиолы в АПЛ
1 час назад
Маурисио Почеттино: «Никогда не возглавлю «Барселону»
2 ч. назад
Вандалы изуродовали статую Лионеля Месси в Буэнос-Айресе
1 час назад
Полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло перешел в «Зенит»
1 час назад
«В русских девушках есть что-то большее, нежели во француженках». Интервью с новичком «Зенита»
14 ч. назад
Кубок чемпиона Европы и еще 7 трофеев Криштиану Роналду в 2016 году