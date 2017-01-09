AFP
Станислав Черчесов поставил Роналду на первое место в голосовании ФИФА, Игорь Акинфеев – Месси
Футболистов и тренеров, у которых вкусы совпадают со вкусами Черчесова, оказалось больше.
Стали известны фамилии тех, кого поддержали в голосовании ФИФА тренер сборной России Станислав Черчесов и капитан национальной команды Игорь Акинфеев. Черчесов поставил на первое место Криштиану Роналду, на второе – Лео Месси, на третье – Джанлуиджи Буффона. Голоса Акинфеева распределились следующим образом: Месси, Роналду, Бэйл.
- Приз лучшему игроку мира по версии ФИФА получил Криштиану Роналду.
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