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Станислав Черчесов поставил Роналду на первое место в голосовании ФИФА, Игорь Акинфеев – Месси

Черчесов поставил Роналду на первое место в голосовании ФИФА, Акинфеев – Месси
Eurosport

15 ч. назад

Футболистов и тренеров, у которых вкусы совпадают со вкусами Черчесова, оказалось больше.

Стали известны фамилии тех, кого поддержали в голосовании ФИФА тренер сборной России Станислав Черчесов и капитан национальной команды Игорь Акинфеев. Черчесов поставил на первое место Криштиану Роналду, на второе – Лео Месси, на третье – Джанлуиджи Буффона. Голоса Акинфеева распределились следующим образом: Месси, Роналду, Бэйл.

  • Приз лучшему игроку мира по версии ФИФА получил Криштиану Роналду.

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