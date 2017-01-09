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Криштиану Роналду: «Жаль, что некоторые люди из «Барселоны» сегодня не с нами, но их можно понять»

Роналду: «Жаль, что некоторые люди из «Барселоны» сегодня не с нами, но их можно понять»
Eurosport

15 ч. назад

Португалец поиронизировал над соперниками.

На вручении награды футболисту года ФИФА португалец Криштиану Роналду выразил сожаление, что футболисты «Барселоны» не приехали на церемонию: «Жаль, что некоторые люди из «Барселоны» сегодня не с нами, но их можно понять.

Я бы очень хотел поблагодарить тех, кто голосовал за меня: болельщиков, капитанов и СМИ. Спасибо. Я не хотел бы добавлять что-то, потому что награды говорят сами за себя. Я очень, очень рад», – заявил португалец, которого цитирует Goal.com.

  • В 2016 году Криштиану Роналду стал победителем Лиги чемпионов с «Реалом» и чемпионата Европы со сборной Португалии.
  • Ранее он получил «Золотой мяч» от France Football.

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