Eurosport
ФИФА расширила ЧМ-2026 до 48 сборных
Андорра и Мальта получили шанс.
Международная федерация футбола утвердила основную часть регламента чемпионата мира 2026 года. Главное изменение в нем – новый формат турнира, согласно которому участницами ЧМ станут 48 команд. В прошлой формуле в финальную часть выходили 32 сборных.
Команды разделят на 16 групп, в каждой из них будет по три сборных. По два лучших коллектива из группы выйдут в плей-офф.
- Место проведения чемпионата мира 2026 года пока не определено.
- На право принять соревнования претендуют Индия, Китай, Эквадор, Боливия, Перу и Парагвай.
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