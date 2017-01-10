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ФИФА расширила ЧМ-2026 до 48 сборных

ФИФА расширила ЧМ-2026 до 48 сборных
Eurosport

24 мин. назад

Андорра и Мальта получили шанс.

Международная федерация футбола утвердила основную часть регламента чемпионата мира 2026 года. Главное изменение в нем – новый формат турнира, согласно которому участницами ЧМ станут 48 команд. В прошлой формуле в финальную часть выходили 32 сборных.

Команды разделят на 16 групп, в каждой из них будет по три сборных. По два лучших коллектива из группы выйдут в плей-офф.

  • Место проведения чемпионата мира 2026 года пока не определено.
  • На право принять соревнования претендуют Индия, Китай, Эквадор, Боливия, Перу и Парагвай.

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