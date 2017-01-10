«Вам должно быть стыдно». Почему Роналдо такой толстый

В выходные «Реал» организовал праздник для Криштиану. Португалец позировал с четвертым «Золотым мячом», а ему аплодировали великие игроки «бланкос», которые тоже выигрывали этот приз. Церемония получилась максимально неловкой. Сложилось ощущение, что зрителям наглядно демонстрировали – эти ребята (от Копы до Зидана) бесконечно крутые, но КриРо, с которым недавно продлили контакт, – настоящий бог.

Больше всех было жалко Роналдо. Распухший бразилец с трудом застегнул пиджак и вышел на газон «Бернабеу», чтобы похлопать человеку, который испортил ему жизнь. Ronaldo и Ronaldo пишутся одинаково, поэтому теперь, когда речь заходит про двукратного чемпиона мира, люди добавляют характеристику «толстый». О предыдущем прозвище (Феномен) все давно забыли – в памяти остался только лишний вес.

Естественно, Роналдо был таким не всегда: в ПСВ 18-летний страйкер приехал с весом 75 килограммов при росте 183 сантиметра. Затем случились две травмы (вторая – чудовищный перелом колена в «Интере»), бразилец долго лечился, а вернулся уже с животиком и щеками.

Сначала это не мешало: над ним смеялись из-за габаритов, но он оставался великим бомбардиром. «Когда я забиваю, я гениальный. Когда нет, я толстый. Уже привык к этому», – говорил форвард весной 2006 года.

Уже тогда его достало, что любой матч без гола заставляет журналистов исследовать его бока. Феномен долго терпел, но психанул, когда перед ЧМ-2006 президент Бразилии Лула да Силва уточнил у тренера «селесао» Карлоса Паррейры: «А Роналдо толстый?». Коуч ответил максимально дипломатично: «Нет, он очень мощный». Но лидер сборной все равно взорвался. «Знаете, говорят, что наш президент много бухает. Ложь то, что я толстый. История про то, что он алкаш, наверное, тоже ложь».

На том чемпионате Роналдо установил рекорд по голам (позже его повторил Клозе), но потом грянул отпуск. Фабио Капелло, возглавивший «Реал» тем летом, пришел в ужас, когда увидел форварда на первой тренировке. «Роналдо – великий игрок. Лучший из тех, с кем я работал, наряду с Ван Бастеном. Но он весил 96 килограммов. Я спросил, каким был его вес на ЧМ-2002. Он ответил, что 84 килограмма. Я попросил похудеть хотя бы до 90 килограммов, но он так и не справился», – вспоминал итальянец.

Феномен очень болезненно реагировал на все обвинения в жирности. Он уверял, что каждый месяц проходит обследование в «Реале», и там не обнаруживают отклонений. Ему уже не верили. Капелло поставил на Роналдо крест, и бразильца тут же подхватил Карло Анчелотти из «Милана».

Итальянские врачи изучили организм нападающего и поставили диагноз – гипотериоз. Это заболевание вызывается длительным недостатком гормонов щитовидной железы. Из-за снижения метаболизма увеличивается вес, но у неприятнейшей болезни есть и другие мерзкие симптомы: адская сонливость, повышенная потливость, снижение иммунитета, эмоциональная нестабильность и хроническая вялость.

Анчелотти обещал, что Роналдо похудеет и будет выглядеть, как модель. Для Феномена даже разработали специальную программу, которой он строго придерживался, но в феврале 2008-го форвард порвал связки левого колена. Это был финал карьеры – после возвращения бразилец так и не снизил процент подкожного жира. Тогда же, в 2008-м, The Sun признала его самым толстым футболистом в истории.

Роналдо пытался вылечиться, но в начале 2011 года понял, что все бесполезно. Тогда Феномен собрал пресс-конференцию и объявил об уходе. «Голова хочет играть, а тело не может. Меня замучили боли в коленях. Конечно, болезнь щитовидной железы тоже повлияла на мое решение. Я принимал гормоны, которые запрещены в футболе, чтобы контролировать вес, и меня могли дисквалифицировать за допинг. Знаете, людям должно быть стыдно за шутки про мой лишний вес, но я не чувствую злости ни к кому».

В первый же год после прощания со спортом Роналдо разжирнел до 117 килограммов. Бразильца выручил друг Зидан – в конце 2012-го француз спродюсировал благотворительный матч и позвал туда бывшего форварда «Реала». Феномену было стыдно выбегать на газон с пузом, и он поучаствовал в реалити-шоу для тех, кто мечтает похудеть. Миллионы зрителей отслеживали прогресс толстячка, и Роналдо не подвел: три месяца подряд он плавал, поднимал тяжести и правильно питался. В результате пухлик сбросил 16 килограммов: живот остался, но выглядел уже вполне прилично.

К сожалению, эффект был недолгим. Феномен не нашел в себе силы воли, чтобы и дальше поддерживать тело в форме. Бразилец снова растолстел, но уже не обращал внимания на смех идиотов. Единственный раз он возмутился, когда в феврале 2013-го Алекс Фергюсон сказал, что Криштиану лучше, чем другой Роналдо, старый и толстый.

«Реал» прошел «МЮ» в Лиге чемпионов и закрыл ему рот. Это неуважение. Английский сэр не может так себя вести. У меня больше нет слов для этого джентльмена», – вспылил бывший нападающий. Ферги извинился и сказал, что произошло недопонимание – на этом инцидент завершился.

Но после недавней церемонии на «Бернабеу» над Роналдо поиздевался Майкл Оуэн. «Думал, что набрал лишних кило, но потом увидел своего друга», – написал англичанин в твиттере. Его тут же назвали червем и превратили его раздел с реплаями в бак ассенизатора. Оуэна оскорбляли абсолютно заслуженно: если Роналдо – его друг, не стоило хохотать над тяжелой болезнью публично.

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