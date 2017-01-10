«Урал» просмотрит футболиста из Нигерии, 26 фотографий которого прислала в клуб Снегурочка

В футбольном клубе «Урал» во время зимних праздников работала почта Деда Мороза. Любой желающий мог бросить письмо в ящик для пожеланий в ледовом городке Екатеринбурга. При этом пожелания должны были обязательно связаны с футболом.

«За новогодние каникулы свои письма футбольному Деду Морозу отправили несколько сотен человек. Возраст отправителей оказался самым разным, самому юному – 8 месяцев, самому взрослому – 65 лет. В письмах адресанты рассказывали свои футбольные истории, кто-то играет в дворовой команде, кто-то много лет является футбольным фанатом.

Желания были самыми разнообразными. Одни просили форму и мяч с автографом, другие – тренировку с футболистами. Девушки просили Деда Мороза познакомить их с неженатыми футболистами «Урала».

Также в почтовом ящике оказалось 26 фотографий футболиста из Нигерии, и все они подписаны вручную. На обратной стороне каждой фотокарточки некая Снегурочка просит взять на просмотр талантливого игрока», – приводит слова пресс-службы «Урала» E1.ru.

«Волшебный дед Мороз! Ты можешь все! Этот молодой парень из Нигерии тоже может все! Ему 20 лет, он вратарь футбольной команды города Адо-Экити. Дед Мороз, я очень сильно верю именно в твою помощь и поддержку! Возьми этого парня в ФК «Урал» на сборы! Это будет уникальная возможность и огромный шанс для него! Его настоящее имя – Миракл, что по-русски переводится как «чудо». Дорогой Дед Мороз, сделай так, чтобы это чудо произошло! Снегурочка», – приводит слова письма с одной из фотографий пресс-служба «Урала».

«Урал» позовет нигерийца для участия в одной из тренировок.

9 января «Урал» вышел из отпуска.

Ранее екатеринбуржский клуб приглашал на просмотр юношу из Сургута, который написал сотруднику тренерского штаба сообщение в вотсаппе.

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