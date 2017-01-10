From Official Website

«Урал» просмотрит футболиста из Нигерии, 26 фотографий которого прислала в клуб Снегурочка

«Урал» просмотрит футболиста из Нигерии, 26 фотографий которого прислала в клуб Снегурочка
Eurosport

8 ч. назад

Мы тоже не понимаем, что тут вообще происходит.

В футбольном клубе «Урал» во время зимних праздников работала почта Деда Мороза. Любой желающий мог бросить письмо в ящик для пожеланий в ледовом городке Екатеринбурга. При этом пожелания должны были обязательно связаны с футболом.

«За новогодние каникулы свои письма футбольному Деду Морозу отправили несколько сотен человек. Возраст отправителей оказался самым разным, самому юному – 8 месяцев, самому взрослому – 65 лет. В письмах адресанты рассказывали свои футбольные истории, кто-то играет в дворовой команде, кто-то много лет является футбольным фанатом.

Желания были самыми разнообразными. Одни просили форму и мяч с автографом, другие – тренировку с футболистами. Девушки просили Деда Мороза познакомить их с неженатыми футболистами «Урала».

Также в почтовом ящике оказалось 26 фотографий футболиста из Нигерии, и все они подписаны вручную. На обратной стороне каждой фотокарточки некая Снегурочка просит взять на просмотр талантливого игрока», – приводит слова пресс-службы «Урала» E1.ru.

«Волшебный дед Мороз! Ты можешь все! Этот молодой парень из Нигерии тоже может все! Ему 20 лет, он вратарь футбольной команды города Адо-Экити. Дед Мороз, я очень сильно верю именно в твою помощь и поддержку! Возьми этого парня в ФК «Урал» на сборы! Это будет уникальная возможность и огромный шанс для него! Его настоящее имя – Миракл, что по-русски переводится как «чудо». Дорогой Дед Мороз, сделай так, чтобы это чудо произошло! Снегурочка», – приводит слова письма с одной из фотографий пресс-служба «Урала».

«Урал» позовет нигерийца для участия в одной из тренировок.

  • 9 января «Урал» вышел из отпуска.
  • Ранее екатеринбуржский клуб приглашал на просмотр юношу из Сургута, который написал сотруднику тренерского штаба сообщение в вотсаппе.

Все новости чемпионата России

Самый спортивный канал в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Шедеврики Маты и Феллайни в полуфинале Кубка Лиги, доказывающие, что они все еще в порядочке

03:23
Популярные видео
Все голы матча Кубка Италии, в котором «Наполи» пересолил и переперчил «Специю» голами
 354 просмотров2 ч
Овечкин выбил джек-пот, а Кузнецов сотворил красоту в разгромном матче с «Монреалем»
3 615 просмотров13 ч
А еще вам может понравиться
1
Криштиану Роналду: «Жаль, что некоторые люди из «Барселоны» сегодня не с нами, но их можно понять»
2
Криштиану Роналду привел новую цыпочку на церемонию ФИФА
3
19-летний шкет из Серии В унизил соперника финтами, которые не снились Месси и Роналдиньо
4
«Вам должно быть стыдно». Почему Роналдо такой толстый
5
Маурисио Почеттино: «Никогда не возглавлю «Барселону»
6
13 согревающих фото леди, которая дарит встречу с Криштиану Роналду на дни рождения
7
Клуб Нико. Николас Отаменди спасет миссию Хосепа Гвардиолы в АПЛ
8
Кубок чемпиона Европы и еще 7 трофеев Криштиану Роналду в 2016 году
31 мин. назад
По Хуану сомбреро. Почему «МЮ» долго дрессировал «тигрят» из Халла
1 час назад
Шедеврики Хуана Маты и МаФеллайни в полуфинале Кубка Лиги, доказывающие, что они все еще в порядочке
1 час назад
Все голы матча Кубка Италии, в котором «Наполи» пересолил и переперчил «Специю» голами
2 ч. назад
«Атлетико» проиграл «Лас-Пальмасу», но вышел в четвертьфинал Кубка Испании.
3 ч. назад
«МЮ» обыграл «Халл Сити» в Кубке лиги, Мхитарян отдал голевой пас
3 ч. назад
Sky Sports: «Борнмут» хочет арендовать у «Челси» Джона Терри
4 ч. назад
Андрей Шевченко: «Алекс Фергюсон отметил вклад Лобановского в развитие футбола»
6 ч. назад
«Арсенал» нашел нового защитника в седьмом английском дивизионе