AFP
Роналдо: «Не знаю, почему мой вес так важен в этом мире»
Бразилец недоумевает, зачем людям нужны его жиры.
Феномен прокомментировал шутку Майкла Оуэна касательно его веса.
«Я в шоке от того, какую важность имеют в нашем мире мои весовые показатели. Не знаю, почему это так важно, если быть честным», – сообщил Роналдо.
Роберто Карлос был чуть более жестким.
«Мне не нравятся такие шуточки. Роналдо мой хороший друг, и стоит быть осторожными. Главное в нем не его тело, а сердце, у него огромное сердце», – цитирует Карлоса AS.
- Оуэн написал в твиттере: «Я думал, что набираю вес, пока не увидел моего старого дружище Ронни».
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте