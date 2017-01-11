Роналдо: «Не знаю, почему мой вес так важен в этом мире»

Феномен прокомментировал шутку Майкла Оуэна касательно его веса.

«Я в шоке от того, какую важность имеют в нашем мире мои весовые показатели. Не знаю, почему это так важно, если быть честным», – сообщил Роналдо.

Роберто Карлос был чуть более жестким.

«Мне не нравятся такие шуточки. Роналдо мой хороший друг, и стоит быть осторожными. Главное в нем не его тело, а сердце, у него огромное сердце», – цитирует Карлоса AS.

Оуэн написал в твиттере: «Я думал, что набираю вес, пока не увидел моего старого дружище Ронни».

Канал в телеграме, который набирает подписчиков, а не вес