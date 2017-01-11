AFP

На церемонии ФИФА были похищены часы на сумму 600 тысяч евро

На церемонии ФИФА были похищены часы на сумму 600 тысяч евро
Eurosport

8 ч. назад

О преступниках ничего не известно.

ФИФА обратилась в полицию в связи с кражей шести элитных часов бренда Hublot стоимостью 98 тысяч евро каждые, которые были приготовлены для победителей различных наград на церемонии награждения в Цюрихе, сообщает Clarin.

О краже представители федерации сообщили сразу после церемонии. Часы были украдены перед началом мероприятия, и организаторам пришлось дарить победителям наград часы другой марки.

  • На церемонии ФИФА награду лучшему футболисту мира получил форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
  • Клаудио Раньери из «Лестера» был признан лучшим тренером 2016 года.

Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Дикий плевок Дибалы, после которого у «Аталанта» потемнело в глазах

00:31
Популярные видео
Финиш Бабикова в подаренной Норвегии эстафете
15 420 просмотров5 ч
Ассист Панарина в овертайме закончил рубилово между «Чикаго» и «Детройтом»
1 789 просмотров12 ч
А еще вам может понравиться
1
«Вам должно быть стыдно». Почему Роналдо такой толстый
2
Криштиану Роналду привел новую цыпочку на церемонию ФИФА
3
19-летний шкет из Серии В унизил соперника финтами, которые не снились Месси и Роналдиньо
4
13 согревающих фото леди, которая дарит встречу с Криштиану Роналду на дни рождения
5
Криштиану Роналду: «Жаль, что некоторые люди из «Барселоны» сегодня не с нами, но их можно понять»
6
Сухой мартини. Почему Эдегор – тупейший трансфер «Реала»
7
11 фото бодренькой певицы, которую урвал себе игрок «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен
8
Маурисио Почеттино: «Никогда не возглавлю «Барселону»
19 мин. назад
Пауло Дибала сочным шлепком приблизил «Ювентус» к четвертьфиналу Кубка
21 мин. назад
Святые сделали из Клавана клоуна и забили «Ливерпулю»
16 мин. назад
«Барселона» воюет с басками за четвертьфинал Кубка Короля
27 мин. назад
ФА обвинила «Манчестер Сити» в нарушении антидопинговых правил
44 мин. назад
Суперкомпьютер предсказал победу «Челси» и провал «МЮ» в АПЛ
1 час назад
Жозе Моуринью: «Зимой мы будем только продавать, а летом нападем на рынок»
1 час назад
Клод Макелеле вошел в тренерский штаб «Суонси»
1 час назад
49-летний японец подписал новый профессиональный контракт