AFP
На церемонии ФИФА были похищены часы на сумму 600 тысяч евро
О преступниках ничего не известно.
ФИФА обратилась в полицию в связи с кражей шести элитных часов бренда Hublot стоимостью 98 тысяч евро каждые, которые были приготовлены для победителей различных наград на церемонии награждения в Цюрихе, сообщает Clarin.
О краже представители федерации сообщили сразу после церемонии. Часы были украдены перед началом мероприятия, и организаторам пришлось дарить победителям наград часы другой марки.
- На церемонии ФИФА награду лучшему футболисту мира получил форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
- Клаудио Раньери из «Лестера» был признан лучшим тренером 2016 года.
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