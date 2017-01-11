На церемонии ФИФА были похищены часы на сумму 600 тысяч евро

ФИФА обратилась в полицию в связи с кражей шести элитных часов бренда Hublot стоимостью 98 тысяч евро каждые, которые были приготовлены для победителей различных наград на церемонии награждения в Цюрихе, сообщает Clarin.

О краже представители федерации сообщили сразу после церемонии. Часы были украдены перед началом мероприятия, и организаторам пришлось дарить победителям наград часы другой марки.

На церемонии ФИФА награду лучшему футболисту мира получил форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Клаудио Раньери из «Лестера» был признан лучшим тренером 2016 года.

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