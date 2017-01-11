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Игрок израильского клуба запустил мяч с углового куда-то в преисподнюю

Игрок израильского клуба запустил мяч с углового куда-то в преисподнюю
Eurosport

8 ч. назад

Футболист обвинил во всем то ли кочку, то ли разметку.

Героем эпизода стал футболист клуба «Маккаби» (Петах-Тиква) Гиди Канюк. Автор стандарта послал мяч совсем не туда, куда задумывал.

  • Матч израильской Премьер-лиги между «Маккаби» и клубом «Бней-Сахнин» закончился со счетом 1:1.

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