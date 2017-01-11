«Реал» отдаст сотку за Паоло Дибалу, Морган Шнайдерлин в «Эвертоне» и еще трансферные бумы среды

Пепе покинет «Реал»

Боссы «Реала» уверены, что Пепе летом сменит команду. Вероятно, португалец, чей контракт заканчивается через полгода, продолжит карьеру в Китае, где за ним уже выстроилась очередь, сообщает AS. Изначально «Реал» хотел продлить соглашение с 33-летним защитником, но рассчитывал еще на год отношений. Пепе попросил контракт на 2 года и был послан.

Зато Карвахаль останется

А вот Карвахаль близок к продлению контракта с «Мадридом». Marca пишет, что Зидан доволен игрой Дани и хочет обезопасить его от интереса «Сити». Действующий контракт испанца рассчитан до 2020 года.

Шнайдерлин почти стал «ириской»

Моуринью обещал фанатам, что никто не уйдет из «МЮ» зимой, но соврал. «Эвертон» и «красные дьяволы» ударили по рукам и договорились о переходе Шнайдерлина за 27,5 млн евро. Полузащитник уже прибыл на базу ливерпульцев для медосмотра и подписания контракта.

Зидану не нужен Обамеянг

«Боруссия» может немного расслабиться, а Обамеянг – расстроиться. По информации Sport Bild, Зидан не особо заинтересован в габонском форварде: говорит, что крутых нападающих и так хватает. Ранее Пьер-Эмерик заявил, что «Реал» – его любимый клуб и он не против продолжить карьеру на «Сантьяго Бернабеу».

«Бешикташ» хочет Смолова

Fanatik уверен, что турки вступили в переговоры с «Краснодаром» по трансферу Федора Смолова. Правда, «быки» послали «орлов», но собираются повторить попытку. Ранее боссы «Краснодара» заверили, что у них нет никакого желания продавать Смолова и других лидеров. Ни зимой, ни летом.

«МЮ» следит за опорником «Монако»

Моуринью лично заинтересован в трансфере полузащитника Тьемуэ Бакайоко. По информации ESPN, переход может состояться даже зимой. Вероятнее, в этом парне «МЮ» видит замену Кэррика.

«Реал» опять выкладывает сотку

«Реал» готов потратить 105 млн евро на Дибалу. Ради этого «Мадрид» расстанется с Альваро Моратой, сообщает Sport.es. Аргентинцу предложат длительный контракт на 10 млн евро в год. Ранее появилась информация, что переговоры «Ювентуса» и Дибалы о новом контракте застопорились из-за интереса «Реала».

Терри останется в «Челси»

«Борнмут» потерял Натана Аке, которого «Челси» отозвал из аренды, и ищет ему замену. Во вторник Sky Sports писал, что «вишен» заинтересовал другой защитник «синих» – Терри. В среду появилось обновление – Джону неинтересно.

Официально:

ЦСКА и Александр Цауня разорвали контракт по взаимному согласию.

«Вильярреал» продлил контракты с двумя мужичками: Гаспаром и Хауме Костой. Перес Марио будет играть за команду до 2023 года, Коста – до 2021.

«Кельн» сохранил ребятишек: Марсель Риссе, Матиас Леманн и Федерик Серенсен продлили контракты. Первый – до 2022 года, второй – до 2018-го, третий – до 2021-го.

Кадзуёси Миура продлил контракт с «Йокогамой». Через месяц дяде стукнет 50 лет.

Таарабт возвращается в Италию. «Дженоа» объявила о двухлетней аренде полузащитника у «Бенфики».

Сандро покинул «КПР». Теперь бразилец будет бегать в Турции за «Антальяспор». Контракт рассчитан на 3,5 года.

У «Милана» теперь 17-летний вратарь и 40-летний. Стураро перешел из «Кальяри» в обмен на Габриэла.

Роберто Гальярдини перешел из «Аталанты» в «Интер».

Вадим Демидов, ранее игравший за «Анжи», «Реал Сосьедад», «Сельту» и «Русенборг», теперь будет выступать за «Миннесоту».

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