5 горячих кадров фехтовальщицы, у которой Гонсало Игуаин попросил интимные фотки

Итальянская модель, фехтовальщица и диджей Антонелла Фьорделизи выложила переписку с Гонсало Игуаином, попросившим у девушки горячие фотографии. Как продолжилось общение парочки неизвестно. Футболист, у которого есть девушка, заявил Marca, что это был лишь легкий флирт.

Фотокарточки на помощь Игуаину:

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