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5 горячих кадров фехтовальщицы, у которой Гонсало Игуаин попросил интимные фотки
Парень забыл об осторожности.
Итальянская модель, фехтовальщица и диджей Антонелла Фьорделизи выложила переписку с Гонсало Игуаином, попросившим у девушки горячие фотографии. Как продолжилось общение парочки неизвестно. Футболист, у которого есть девушка, заявил Marca, что это был лишь легкий флирт.
Фотокарточки на помощь Игуаину:
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