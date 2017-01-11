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5 горячих кадров фехтовальщицы, у которой Гонсало Игуаин попросил интимные фотки

5 горячих кадров фехтовальщицы, у которой Игуаин попросил интимные фотки
Eurosport

3 ч. назад

Парень забыл об осторожности.

Итальянская модель, фехтовальщица и диджей Антонелла Фьорделизи выложила переписку с Гонсало Игуаином, попросившим у девушки горячие фотографии. Как продолжилось общение парочки неизвестно. Футболист, у которого есть девушка, заявил Marca, что это был лишь легкий флирт.

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Фотокарточки на помощь Игуаину:

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