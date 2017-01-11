Eurosport
49-летний японец подписал новый профессиональный контракт
Кадзуйоси Миура – вечный.
Самый возрастной профессиональный игрок в мире не потерял мотивацию. Полузащитник «Йокогамы», которому в феврале исполнится 50 лет, продлил контракт с клубом еще на один сезон. Он станет для Миуры 32-м в карьере.
- «Йокогама» играет во втором по силе японском дивизионе.
- Кадзуйоси – первый японский футболист, сыгравший за клуб итальянской Серии А.
- В активе полузащитника 89 матчей и 55 голов за сборную Японии.
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