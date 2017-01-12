Eurosport

Спор-площадка. Долой пенальти и еще 5 реформ, которые спасут футбол

Спор-площадка. Долой пенальти и еще 5 реформ, которые спасут футбол
Павел Городницкий

3 ч. назад

Фанаты киберспорта мечтают, что компьютерные игрушки скоро станут популярнее футбола. Обойдутся: еще есть шанс все исправить.

Шутауты вместо пенальти

На чемпионате мира 2026 года сыграют 48 команд. Их разделят на 16 групп (да, чистое безумие), в каждую попадут по три сборные. Ничьих на этом этапе, видимо, не будет: победителя определит серия пенальти. Первая пачка ударов будет бодрой, вторая – обыкновенной, третья – унылой, четвертая – мертвой. Никакого драматизма.

Если вдуматься, пенальти – крайне устаревшая казнь. У вратаря мизерная роль, а скилл бьющего никак не проявляется: вонзить с точки может даже какой-нибудь толстый болельщик. Послематчевые серии нужно отменить, а вместо них ввести шутауты – футбольные буллиты, которые уже тестировались в MLS в прошлом веке.

Тогда их затроллили, но это были времена классического футбола. Сейчас, на пороге введения видеоповторов, говорить об ущербности шутаутов смешно – наоборот, по ним видно, кто чего стоит. Правила простые: игрок встает с мячом в 35 метрах от ворот, слышит свисток и мчится забивать. На гол у него есть всего пять секунд, так что долго возиться не получится. Если вратарь фолит, назначается традиционный 11-иметровый.

Такая коррида соответствует духу футбола, а сегодняшние пенальти – нет. Удар с такого расстояния – это либо про снукер, либо про боулинг, но никак не про величайший спорт в истории.

Свободные вместо пенальти

Штрафная площадь огромна, но почти каждое замеченное нарушение в ее пределах почему-то заканчивается выстрелом с белой отметины. Это несправедливо: иногда фол происходит в той зоне, откуда не могла прийти опасность. Чаще всего так бывает с игрой руками: мяч задевает ладонь где-нибудь в углу, а судья мчится к точке, наполняя свисток слюнями.

Самое логичное – давать свободные из пределов штрафной, если не было явной возможности забить или спродюсировать гол. «Зенит» в Израиле виртуозно воспользовался таким шансом – значит, справятся и остальные.

Масштабная реформа замен

Человек, который придумал замены, – гений, но в современном футболе рокировки доведены до абсурда. Чтобы спасти ситуацию, нужно продвинуть в ФИФА три правила:

1. Запрет на замены в добавленное время. Это самый отвратительный, трусливый, жалкий, бездарный способ затянуть время и сбить темп. Огромное счастье, что российская футбольная весна пройдет без Леонида Слуцкого – адепта таких замен при счете 1:0 (2:1, 3:2 и так далее). Хочешь выпустить другого игрока и перевернуть игру? Делай это до того, как резервный арбитр поднимет табличку с количеством добавленных минут.

2. Лимит на время замен. Вратарь может держать мяч не больше шести секунд – потом нужно либо прощаться с ним, либо получать предупреждение. С заменами стоит поступить аналогично: 20 секунд на всю процедуру. Не успел – либо остаешься на поле, либо все же сваливаешь, но с желтой.

3. Нейтральный врач. Три замены – адекватный формат, но тренеры заслуживают страховку от форс-мажоров. Принцип такой: если все замены использованы, а игрок получает травму, его осматривает независимый доктор. Когда он фиксирует, что футболист правда не может продолжить матч, судья добавляет команде бонусную замену. Особенно актуальным такое правило будет в матчах плей-офф, где непросто продержаться 120 минут на трех рокировках.

Никаких подлых аутов и корнеров

Самая популярная методика убийства времени – толкучка возле углового флажка. Команда выигрывает в один мяч, доползает до чужой лицевой линии и возится там, пытаясь откромсать драгоценнейшие секунды. Наблюдать за этим противнее, чем пересматривать трейлер российского фильма «Защитники».

Проблема решается элементарно: если судья видит, что в последние пять минут матча игрок атакующей команды (она должна выигрывать) специально ударил мячом в ногу соперника и заработал аут или угловой, стандарт назначается в пользу обороняющихся (отыгрывающихся). Тогда вместо стыдной и пассивной тягомотины мы получим бодрейшую развязку.

Дать слово судьям

Арбитры – самые несчастные существа на планете: им нужно держать вес и форму до 45 лет, затыкать рот миллионерам и каждую неделю слушать истории о том, какие же судьи слепые уроды. В ответ они не могут сказать ничего, и с этим надо бороться.

Флэш-интервью главных арбитров были бы гораздо информативнее, чем очередное «Соперник хороший, матч сложный» от очередного резервиста «Томи». Жаль, что в ФИФА не разрешают судьям комментировать собственные решения: очень многие рефери (даже с русским паспортом) готовы общаться с журналистами и подробно рассказывать о своей работе.

Запретить матчи без зрителей

Через 50 лет в пабликах с удивительными фактами обязательно встретится такой: «До 2018 года за беспорядки на трибунах наказывали матчами без зрителей». Год, естественно, может быть другим, но суть останется прежней: непонятно, почему в сегодняшнем футболе применяется эта средневековая санкция.

Во-первых, стадион легко заполнить не фанатами, а детьми (например, до 16 лет) с родителями. Или девушками, бездомными, стариками и другими безобидными категориями граждан.

Во-вторых, игру можно перенести в другой город с более адекватными фанатами.

Во-третьих, с учетом имеющихся технологий распознавания лиц, решать вопросы с файерами, расизмом и драками можно крайне оперативно: все виновные идентифицируются, их фотографии передаются в УЕФА (ФИФА), и тупоголовые ультрас пожизненно сидят дома (либо меняют внешность и все документы). В любом случае, проводить матчи без болельщиков – верх идиотизма.

Спор-площадка. Огромные ворота и еще 4 реформы, которые снова сделают хоккей великим

Спор-площадка. Запрет на полотенца и еще 4 вещи, которые сделают теннис круче

Спор-площадка. Уничтожение женственных мужчин и еще 4 способа сделать фигурное катание круче

Спор-площадка. Четырехочковая дуга и еще 4 вещи, которые сделают баскетбол круче

Другие тексты Павла Городницкого:

Сухой мартини. Почему Эдегор – тупейший трансфер «Реала»

«Вам должно быть стыдно». Почему Роналдо такой толстый

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Финиш женской эстафеты с бомбически крутой Дальмайер и без Подчуфаровой, которая проиграла 4 минуты

02:39
Популярные видео
1000-е и 1001-е очки Овечкина в НХЛ, которые он набрал голами, убравшими «Питтсбург» со льда
5 443 просмотров8 ч
2 аллей-упа подряд от «Химок», данк через троих и другие мощнейшие броски сверху Еврокубка
 397 просмотров3 ч
А еще вам может понравиться
1
5 горячих кадров фехтовальщицы, у которой Гонсало Игуаин попросил интимные фотки
2
Сухой мартини. Почему Эдегор – тупейший трансфер «Реала»
3
11 фото бодренькой певицы, которую урвал себе игрок «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен
4
Штрафплощадка. Шедевр Лионеля Месси и другие особенности победы «Барселоны» над «Атлетиком»
5
Гендиректор «Барселоны» Оскар Грау: «Мы хотим, чтобы Месси остался, но во всем нужен здравый смысл»
6
«Реал» отдаст сотку за Паоло Дибалу, Морган Шнайдерлин в «Эвертоне» и еще трансферные бумы среды
7
«Вам должно быть стыдно». Почему Роналдо такой толстый
8
13 согревающих фото леди, которая дарит встречу с Криштиану Роналду на дни рождения
41 мин. назад
Bild: трансфер защитника «Хоффенхайма» Никласа Зюле в «Баварию» произойдет в ближайшие дни
1 час назад
«Сити» хочет Месси за 115 миллионов евро и еще трансферный беспредел четверга
3 ч. назад
Матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» снимет камера-паук
3 ч. назад
Спор-площадка. Долой пенальти и еще 5 реформ, которые спасут футбол
2 ч. назад
Томас Мюллер разговаривал по паспорту, чтобы проскочить мимо журналистов
4 ч. назад
Славен Билич: «Димитри Пайет не хочет играть за «Вест Хэм»
5 ч. назад
3 потрясных гола звезды «Барселоны» Лионеля Месси со штрафных, которые они забил за какие-то 7 дней
5 ч. назад
«Арсенал» продлил контракты с Франсисом Кокленом, Лораном Косьельни и Оливье Жиру