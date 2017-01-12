Спор-площадка. Долой пенальти и еще 5 реформ, которые спасут футбол

Шутауты вместо пенальти

На чемпионате мира 2026 года сыграют 48 команд. Их разделят на 16 групп (да, чистое безумие), в каждую попадут по три сборные. Ничьих на этом этапе, видимо, не будет: победителя определит серия пенальти. Первая пачка ударов будет бодрой, вторая – обыкновенной, третья – унылой, четвертая – мертвой. Никакого драматизма.

Если вдуматься, пенальти – крайне устаревшая казнь. У вратаря мизерная роль, а скилл бьющего никак не проявляется: вонзить с точки может даже какой-нибудь толстый болельщик. Послематчевые серии нужно отменить, а вместо них ввести шутауты – футбольные буллиты, которые уже тестировались в MLS в прошлом веке.

Тогда их затроллили, но это были времена классического футбола. Сейчас, на пороге введения видеоповторов, говорить об ущербности шутаутов смешно – наоборот, по ним видно, кто чего стоит. Правила простые: игрок встает с мячом в 35 метрах от ворот, слышит свисток и мчится забивать. На гол у него есть всего пять секунд, так что долго возиться не получится. Если вратарь фолит, назначается традиционный 11-иметровый.

Такая коррида соответствует духу футбола, а сегодняшние пенальти – нет. Удар с такого расстояния – это либо про снукер, либо про боулинг, но никак не про величайший спорт в истории.

Свободные вместо пенальти

Штрафная площадь огромна, но почти каждое замеченное нарушение в ее пределах почему-то заканчивается выстрелом с белой отметины. Это несправедливо: иногда фол происходит в той зоне, откуда не могла прийти опасность. Чаще всего так бывает с игрой руками: мяч задевает ладонь где-нибудь в углу, а судья мчится к точке, наполняя свисток слюнями.

Самое логичное – давать свободные из пределов штрафной, если не было явной возможности забить или спродюсировать гол. «Зенит» в Израиле виртуозно воспользовался таким шансом – значит, справятся и остальные.

Масштабная реформа замен

Человек, который придумал замены, – гений, но в современном футболе рокировки доведены до абсурда. Чтобы спасти ситуацию, нужно продвинуть в ФИФА три правила:

1. Запрет на замены в добавленное время. Это самый отвратительный, трусливый, жалкий, бездарный способ затянуть время и сбить темп. Огромное счастье, что российская футбольная весна пройдет без Леонида Слуцкого – адепта таких замен при счете 1:0 (2:1, 3:2 и так далее). Хочешь выпустить другого игрока и перевернуть игру? Делай это до того, как резервный арбитр поднимет табличку с количеством добавленных минут.

2. Лимит на время замен. Вратарь может держать мяч не больше шести секунд – потом нужно либо прощаться с ним, либо получать предупреждение. С заменами стоит поступить аналогично: 20 секунд на всю процедуру. Не успел – либо остаешься на поле, либо все же сваливаешь, но с желтой.

3. Нейтральный врач. Три замены – адекватный формат, но тренеры заслуживают страховку от форс-мажоров. Принцип такой: если все замены использованы, а игрок получает травму, его осматривает независимый доктор. Когда он фиксирует, что футболист правда не может продолжить матч, судья добавляет команде бонусную замену. Особенно актуальным такое правило будет в матчах плей-офф, где непросто продержаться 120 минут на трех рокировках.

Никаких подлых аутов и корнеров

Самая популярная методика убийства времени – толкучка возле углового флажка. Команда выигрывает в один мяч, доползает до чужой лицевой линии и возится там, пытаясь откромсать драгоценнейшие секунды. Наблюдать за этим противнее, чем пересматривать трейлер российского фильма «Защитники».

Проблема решается элементарно: если судья видит, что в последние пять минут матча игрок атакующей команды (она должна выигрывать) специально ударил мячом в ногу соперника и заработал аут или угловой, стандарт назначается в пользу обороняющихся (отыгрывающихся). Тогда вместо стыдной и пассивной тягомотины мы получим бодрейшую развязку.

Дать слово судьям

Арбитры – самые несчастные существа на планете: им нужно держать вес и форму до 45 лет, затыкать рот миллионерам и каждую неделю слушать истории о том, какие же судьи слепые уроды. В ответ они не могут сказать ничего, и с этим надо бороться.

Флэш-интервью главных арбитров были бы гораздо информативнее, чем очередное «Соперник хороший, матч сложный» от очередного резервиста «Томи». Жаль, что в ФИФА не разрешают судьям комментировать собственные решения: очень многие рефери (даже с русским паспортом) готовы общаться с журналистами и подробно рассказывать о своей работе.

Запретить матчи без зрителей

Через 50 лет в пабликах с удивительными фактами обязательно встретится такой: «До 2018 года за беспорядки на трибунах наказывали матчами без зрителей». Год, естественно, может быть другим, но суть останется прежней: непонятно, почему в сегодняшнем футболе применяется эта средневековая санкция.

Во-первых, стадион легко заполнить не фанатами, а детьми (например, до 16 лет) с родителями. Или девушками, бездомными, стариками и другими безобидными категориями граждан.

Во-вторых, игру можно перенести в другой город с более адекватными фанатами.

Во-третьих, с учетом имеющихся технологий распознавания лиц, решать вопросы с файерами, расизмом и драками можно крайне оперативно: все виновные идентифицируются, их фотографии передаются в УЕФА (ФИФА), и тупоголовые ультрас пожизненно сидят дома (либо меняют внешность и все документы). В любом случае, проводить матчи без болельщиков – верх идиотизма.

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