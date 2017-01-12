Пайет бастует в «Вест Хэме», «Барса» хочет Лаллану и еще трансферная малинка четверга

«Ювентусу» нужен защитник «Шальке»

Туринцы уже ищут замену Патрису Эвра, который хочет покинуть команду уже зимой. «Ювентус» присмотрел Сеада Колашинаца, контракт которого с «Шальке» истекает летом 2017 года. По информации Goal.com, туринцы предлагают немцам 2 млн евро за аренду игрока и еще 2 млн сверху, если босниец успешно сыграет за чемпиона Италии.

Пайет бастует в «Вест Хэме»

У «молотобойцев» проблемы.

«Мы не хотим продавать нашего лучшего игрока Димитри Пайета, несмотря на то, что он больше не хочет играть за клуб. Я говорил с руководством: клуб не нуждается в деньгах, а контракт Пайета рассчитан на длительный срок. Мы против его ухода», – сказал тренер «молотобойцев» Славен Билич.

Пайет обиделся на «Вест Хэм» из-за отказов боссов продать его в «Марсель». Французский клуб хотел вернуть его за 23 млн евро, но получил отказ.

Китайская дичь, но без звезд

Китайцы сошли с ума. Уже факт. Чжан Чэндун стоит на Transfermarkt 470 тысяч евро, но «Хэбэй Чайна Форчун» заплатил за него 20,4 млн евро. 20 млн переплаты за парня, о котором вы никогда не слышали.

Это самая большая сумма, заплаченная за китайского игрока. Рекорд!

Может у него крутая статистика? Да нет: 2 ассиста за прошлый сезон – маловато для вингера.

«Арсенал» продлил контракт с французами

«Канониры» пролонгировали соглашения с Франсисом Кокленом, Лораном Косьельни и Оливье Жиру. Со всеми игроками были подписаны новые долгосрочные контракты. Условия сделок официальный сайт «Арсенала» не раскрывает.

Дибала опроверг интерес «Реала»

Дибала успокоил фанатов «бьянконери».

«Никто не говорил со мной. Очень рад играть в «Ювентусе» и хочу пойти по стопам Дель Пьеро. Мой агент прибудет в Турин в течение нескольких дней, чтобы обсудить продление контракта с клубом», – цитирует Дибалу Rai Sport.

Ранее Sport.es сообщил, что «Реал» предложит за Дибалу 105 млн евро, а игрок получит контракт с зарплатой в 10 млн в год.

Очередное покушение на Месси

Новость, которая пахнет уточкой. The Sun сообщает, что Месси все еще интересен «Сити»: «горожане» готовы заплатить за Лео 115 млн евро. Аргентинец получит контракт с зарплатой в 910 тысяч евро.

Лаллана интересен «Барселоне» и «ПСЖ»

Гранды следят за переговорами Адама и «Ливерпуля». Если до конца сезона Лаллана не продлит соглашение (которое рассчитано до 2019 года), то «Барселона» и «ПСЖ» вступят в дело, пишет The Times.

Официально:

Феллайни продлил контракт с «МЮ» до лета 2018 года.

«Палмейрас» арендовал у «Интера» Фелипе Мело. Летом у полузащитника истечет контракт с «нерадузрри», и он подпишет 3-летнее соглашение с бразильским клубом.

«Рейнджерс» арендовал у «Арсенала» Хона Тораля до конца сезона.

«Интер» представил новичка Роберто Гальярдини, который арендован у «Аталанты» до лета 2018 года. «Нерадзурри» потом будут обязаны выкупить футболиста.

«Краснодар» и «Селтик» согласовали трансфер Эбуэ Куасси.

Из «Сибири» в «Краснодар» перешел Араик Овсепян. Контракт 21-летнего полузащитника рассчитан до лета 2021 года.

Вингер ПСВ Лусиано Нарсинх перешел в «Суонси».

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