Врач сборной России: «Дайте Роналдо мой телефон. Гарантирую ему минус 20 кг за 3 месяца»

«Да, я видел фотографию Роналдо, где он заметно потолстел. После карьеры футболисты зачастую набирают вес. Уровень их активности резко снижается, плюс возраст меньше не становится, а только растет. Но если у вас есть контакты Роналдо, то можете дать ему мой телефон, пусть прилетает, я за три месяца гарантирую ему минус 20 килограмм», – заявил Эдуард Безуглов в эфире «Спорт FM».

Вес Роналдо стал горячей темой после шутки Майкла Оуэна. Он написал твиттере, что думал, что набирает вес, пока не увидел бразильца.

Эдуард Безуглов работает врачом в сборной России.

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