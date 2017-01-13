Бетман. Непоражение «Ливерпуля» и еще 6 ставок, которые прикроют игорный бизнес в России

Англия. «МЮ» – «Ливерпуль» (15 января, 19:00)

Ставка: Х2 за 1,8

Шестиматчевая победная серия «дьяволов» в АПЛ уместилась в три недели – им было некогда расслабляться и думать о том, какие они крутые. Пауза на кубки – однозначный минус: Златана признали лучшим в декабре («Я завоевал Англию»), а команда за это время могла успокоиться и обрадоваться, что сезон еще не потерян.

Батл с «Ливером» опасен по двум причинам:

1. Клопп в этом сезоне отлично играет с топами (ноль поражений, победы над «Арсеналом», «Челси» и «Сити»).

2. В «Ливерпуле» понимают, что триумф на «Траффорде» вернет «МЮ» в чемпионскую гонку. Нужен ли Клоппу еще один конкурент в битве за ЛЧ? Конечно, нет – их и так достаточно.

Основная задача «красных» – не проиграть, а это вполне реально. Самый вероятный сценарий – повторение матча первого круга на «Энфилде» (0:0).

Испания. «Севилья» – «Реал» (15 января, 22:45)

Ставка: Х1 за 1,82

Хорхе Сампаоли – очень мудрый, хитрый и разносторонний тренер, который за последнюю неделю явно изучил и «Реал», и Зидана. Теперь Зинедина ждет мучительное испытание в матче с командой, которая:

1. В этом сезоне потеряла на «Писхуане» всего три очка (меньше всех в Ла Лиге);

2. Трижды с сентября 2012 года отжарила «Мадрид» в домашней встрече;

3. Опережает «Реал» в среднем владении мячом (57% против 55%).

Коэффициент на непоражение «Севильи» не валуйный, но адекватный. К тому же надо учитывать, что в теории «Мадрид» может расслабиться: во-первых, скажется отрыв от «Барсы», а во-вторых, рекорд по неуязвимости перебивать больше не надо.

Англия. «Вест Хэм» – «Кристал Пэлас» (14 января, 18:00)

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,85

Самый унылый матч выходных – на него можно поставить, но не смотреть.

«Вест Хэм» без Пайета будет тупить в атаке, как айфон на морозе, а у «Пэласа» все еще ужаснее: с приходом Эллардайса они элементарно разучились забивать. За последние шесть игр этот несчастный клуб ни разу не закатил больше одного мяча (в трех матчах не запихали вообще ни одного).

Вывод: берем низ, забираем выигрыш.

Италия. «Торино» – «Милан» (16 января, 22:45)

Ставка: «Милан» с форой (0) за 2,11

Замаскированная, но замечательная ставка на фаворита. Казалось бы, «Милан» опережает «Торино» всего на две строчки, да еще и матч в гостях. Но это лишь на первый взгляд. На второй выясняются три вещи:

1. По факту команда Монтеллы опережает туринцев на 10 очков (если считать потерянные);

2. «Милан» борется за серебро, «Торино» толком не претендует даже на Лигу Европы.

3. В последний раз красно-черные проигрывали нынешнему сопернику в 2001 году.

Брать чистую победу безрассудно – у «Торино» качественная домашняя поддержка. Нулевая фора – лучший выбор: если случится ничья, можно сделать вид, что этой ставки просто не было.

Англия. «Уотфорд» – «Мидлсбро» (14 января, 18:00)

Ставка: «Боро» забьет ровно один гол за 2,45

Очень рискованный и глупый, но крайне соблазнительный выбор. Все знают, что у «Боро» туго с голами: парни Каранки почти весь сезон работают в двоичной системе счисления, забивая либо один, либо ноль. Здесь явно будет один – оборона «Уотфорда» неприлично расшатана, так что ее обязательно пробьют. Риск в том, что могут пробить дважды, но коэффициент на единичку все равно возбуждает. Если не сработает сейчас, нужно включать тактику догона и удваивать ставку до победного.

А еще:

– «Арсенал» обыграет «Суонси» в матче, где будет забито больше полутора голов. Поводов три: злость после «Борнмута», ярость после падения на пятое место и радость после переподписания контрактов с тремя французами. К сожалению, коэффициент на результативную победу «канониров» дают довольно жалкий – 1,66. Игра начнется 14 января в 18:00.

– «Барселона» пропустит от «Лас-Пальмаса». Здесь два симптома. Первый – каталонцы пускали в 7 из 10 последних матчей. Второй – с начала сезона «Пальмас» всего четыре раза уходил с поля с нулем забитых. Учитывая, что «блауграна» на нервах из-за ситуаций с новым тренером и продлением контракта с Месси, можно смело брать гол гостей за 1,8. У них точно будут шансы в матче, который стартует 14 января в 18:15.

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