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Футболист забил через себя, сорвал майку, сделал предложение возлюбленной и получил предупреждение

Футболист забил через себя, сорвал майку, сделал предложение возлюбленной и получил предупреждение
Eurosport

8 мин. назад

И все за одну минуту! Скорострел!

Клуб «НАПА Роверс» разгромил «Гуам Шипьярд» со счетом 5:1 в матче Премьер-лиги Гуама, но всеобщее внимание привлекло не эпичное окончание беспроигрышной серии «Шипьярд».

На 35-й минуте фантастическим ударом через мяч в девятку отправил игрок «Роверс» Эштон Сурбер. После взятия ворот он сорвал с себя игровую майку, подбежал к кромке поля и встал на одно колено перед трибунами. На нижней футболке было написано: «Ты выйдешь за меня?»

Судья наградил Сурбера желтой карточкой, но это его не огорчило. Как сообщает guampdn.com, возлюбленная футболиста ответила: «Да».

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