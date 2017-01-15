Разгромы от «Арсенала», «Барселоны» и «Тоттенхэма», дубль Маркоса Алонсо и другие истории субботы

Англия

Маркос Алонсо включил режим Господа Бога и прибил «Лестер»

Диего Коста все еще в топах всех новостных сайтов о спорте (последнее обновление: Антонио Конте опроверг отъезд в Китай и заявил, что испанец лечит спину), но команда давно умеет побеждать без него. Нападение «синих» осталось без яркого центрфорварда, зато крутилось всеми шарнирами с Педро, Виллианом и Азаром.

Клаудио Раньери страдает от отъезда забивалы Слимани и креативщика Мареза, поэтому бросает под лидера АПЛ схему с тремя центрбэками. Маркос Алонсо слизал эту фишку еще на шестой минуте, когда его некому было закрыть – Марк Олбрайтон просто не умеет в оборону. Англичанин исправился активность в первом тайме, но заглох после перерыва.

А на шестой минуте второго тайма Алонсо жахнул еще разок и показал, что в этой лиге новый король.

Пока «Лестер» спешно умывался от ужаса 3-5-2 и переобувался на привычные 4-4-2, Педро с Виллианом казнили соперника еще разок и окончательно успокоились. 3:0 – уверенная победа «Челси», они на семь очков впереди «Тоттенхэма», но еще не играл «Ливерпуль»,

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Эриксен с Кейном поколотили «Вест Бром»

«Тоттенхэм» за первые 10 минут создал сразу три момента у ворот, но напоролся на Бена Фостера. Голкипер «дроздов» отразил все шансы «Хотспур», но к середине тайма пустил два неберущихся удара – сначала Кейн четко попал в ближнюю девятку, а затем Маколи срезал мяч в свои ворота. Чудо как хорош был Кристиан Эриксен – он постоянно кормил Алли с Кейном передачами в штрафную и сам постоянно был впереди атак «шпор». Он за 45 минут совершил пять кроссов, при этом не сильно сваливаясь на фланг, а управляя нападением из глубины.

«Вест Бромвич» не справился с тактикой Почеттино в три центральных защитника и провалился в атаке. Лондонский клуб часто не выпускал соперника со своей половины и сам мутузил Фостера. Под конец Уокер с Алли подарили Кейну кучу шансов, а Харри еще двумя мячами пристрелил «Вест Бром» и порадовал жену – она в прошлое воскресенье родила форварду сына. За весь матч у гостей не было ни момента, а ничья была так же далеко, как британцы к пониманию того, что такое Старый Новый год. 4:0 – «Тоттенхэм» временно поднимается на вторую строчку.

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Жиру тащит «Арсенал» в январе

Смотреть первые полчаса матча «канониров» со «Суонси» было откровенно скучно – валлийцы суетились, а игроки «Арсенал» выглядели так, будто их опустили в горячую воду вместе с раками. Единственным моментом во встрече, который можно было запомнить – выстрел Санчеса из-за штрафной, но внутрь никто к воротам не подбирался.

Лондонцы внезапно взорвались к концу половины – Оливье Жиру остался во вратарской и казнил Фабианского после неудачной скидки Озила. Это пятый мяч французского страйкера в пяти последних играх и 11-й – в девяти встречах, в которых Оливье выходил в старте. Перестроение Венгера и отказ от Алексиса на острие приносит ему очки и голы в тяжелый момент.

После перерыва давление «пушкарей» увеличилось, «Суонси» еле отбивался, но потом пропустил второй гол от своего, а на 70-й – еще один, оба прострела сделал Ивоби. Под конец Санчеса прорвало на еще один голешник, и валлийцы успокоились окончательно. Третий тренер «лебедей» за сезон Пол Клемент явно отпрашивался у Карло Анчелотти не для того, чтобы получать плюхи от грандов. 4:0 – Венгер все еще в гонке за титулом.

А еще:

А еще в Англии:

Димитри Пайет не попал в заявку «Вест Хэма», зато Билич без него чувствует себя превосходно. В Лондоне «молотки» поколотили «Кристал Пэлас» Сэма Эллардайса, а Энди Кэрролл показал, что за него все еще можно платить деньги. Фантастическая бисиклета списанного британца.

Кэрролл положил лучший гол уикенда потрясающим ударом через себя

Джоуи Бартон вернулся в АПЛ после трипа по Островам, попал в состав «Бёрнли» и сразу прихлопнул могучий «Саутгемптон».

Испания

Привычное избиение от «Барселоны»

«Барса» перед матчем с «Лас Пальмасом» уволила директора за то, что тот не подумал про Месси как про бога. «Лео был бы не так хорош без Иньесты и Неймара», – сказал Пере Гратасос и получил расчет. Однако Луис Энрике оставил в запасе на этот матч как раз Иньесту с Неймаром – возможно, ему это приказал аргентинец.

На старте «Лас Пальмас» храбрился и хорошо вязал каталонцев перед штрафной, но потом пропустил от Суареса в первом же моменте. К 25-й минуте Рафинья и Гомиш легко опускали бы голову соперника на плаху, но не забили из симпатичных позиций и оставили их в живых. «Лас Пальмас» напомнил, почему владеет мячом больше всех в Примере (после «Барсы», конечно) – они смело шли по флангам и забрасывали чужую штрафную пасами на Боатенга и Эль Жара.

Гости еще до перерыва потеряли основного центрбэка и капитана Гарсию, но и без того наблюдали дыры в обороне – Месси с Суаресом прощали им эти маленькие слабости. Серьезно – Лео даже не попал со штрафного в уголок, как он делал три предыдущих матча, и не забил после выхода один на один. К часу игры все звезды нападения опомнились, закатили Хави Варасу по голу, а на финише даже подпустили к голу падшего ангела Алеиша Видаля. 5:0 – казнь симпатичной команды Кике Сетьена, которая играет в такой же футбол, что и «Барса», но держит в составе защитника, которого выгнал казанский «Рубин».

А еще:

Еще одна победа «Атлетико»

Ничего неожиданного – Диего Симеоне вонзил кинжал в очередного неудачника и провернул. На восьмой минуте Врсалько подключился к контратаке мадридцев, плохо прострелил в центр, но рикошет от ноги защитника попал на дальнюю штангу, где его встретила голова Николаса Гайтана. За первую половину у «Атлетико» было еще несколько моментов, но все с угловых и штрафных – зачем мучиться в нападении, если возможности придут сами?

«Бетис» к середине тайма проснулся и прошил оборону столичной команды парой крепких ударов в створ – Мигель Анхель Мойя, заменяющий Яна Облака, крутился и откровенно спасал «Мадрид». После перерыва андалусийцы забрали мяч под контроль, провели еще несколько атак, не сдулись с приближающимся концом матча и сил, выпустили Романа Зозулю, но так и не пробили Мойю. Запасной кипер «Атлетико» сделал шесть сэйвов и сохранил три очка для Симеоне. Правда, команда все равно барахтается на четвертом месте.

А еще в Испании:

«Вильярреал» месился с середняком «Депортиво» 90 минут и так и не выжал из них и себя ни забитого мяча. 0:0 – «субмарина» снова под лидерами и пока не попадает в Лигу чемпионов.

«Атлетик» сошел с ума и почему-то не забил новичку Примеры «Леганесу» – 0:0.

Италия

«Интер» перевернул матч с «Кьево»

Новый алленаторе «нераздурри» Стефане Пиоли так и не показал, за что его нужно уважать. Он потратил 25 млн евро на молодого Гальярдини и с ходу поставил его в основу.

«Кьево» выглядел не хуже «Интера», а на 33-й минуте вышел вперед – Пелиссье нашелся на угловом.

После перерыва атаки хозяев не клеились, и Пиоли выпустил Эдера вместо Ансальди – да, форварда вместо крайнего защитника. Миланцы перешли на 3-4-1-2 с Жоау Мариу (а потом и Банегой) в качестве треквартисты и встряхнули эту дыру. Через девять минут после этой замены Мауро Икарди вылетел во вратарскую и замкнул кросс Кандревы – сработало.

В конце матча капитан опустился в середину, отобрал мяч, подарил его Перишичу, а хорват разобрался с защитой. Эдер сделал еще один вжух в добавленное время – 3:1, «Интер» подтянулся на шестое место, это прямо под «Миланом».

А еще в Италии:

«Болонья» победила «Кротоне» со счетом 1:0. Всем болельщикам «Кротоне» мы сообщаем: Артем (Витя, Миша, Петя – неважно, у «Кротоне» все равно один болельщик), не переживай, все впереди.

Игуаин: «Было бы интересно посмотреть, сколько забьют Месси и Роналду в Серии А»

А еще во Франции:

Юлиану Дракслеру хватило 31 минуты, чтобы впервые забить за «ПСЖ». В матче с крепким «Ренном» он вышел в старте и положил решающий мяч на 39-й минуте. «Монако» с «Ниццей» играют завтра, но они все равно выше «Парижа» в таблице. Le Trenerishka за работой.

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