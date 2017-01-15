AFP

Федерация футбола Китая ужесточила лимит на легионеров

Федерация футбола Китая ужесточила лимит на легионеров
Eurosport

7 мин. назад

Лавочка потихоньку закрывается.

Новый закон позволит клубам одновременно выпускать на поле только трех иностранных игроков. Всего на отдельный матч в заявку могут быть включены пять иностранцев.

Помимо них клубы должны располагать двумя игроками до 23 лет, один из которых обязан выходить в стартовом составе, сообщает Wildeastfootball.

К подобным мерам Федерацию футбола Китая подтолкнуло правительство страны. Старый лимит позволял командам выпускать на поле трех иностранцев и одного преставителя Азии (не Китая), а в заявке находились до четырех иностранцев с одним игроком из Азии.

  • Чемпионат Китая стартует 4 марта 2017 года.
  • В китайской Суперлиге выступят Халк, Оскар, Тевес и другие звезды.

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