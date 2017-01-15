Обвиненного в педофилии итальянского тренера убили в тюрьме

Тренер молодежных итальянских команд, осужденный за педофилию, был убит сокамерниками в тюрьме Александрии. Мужчину нашли задушенным с мешком на голове. «Я думал, что там способны защитить его, но я не ожидал, что все сложится вот так», – прокомментировал произошедшее адвокат погибшего.

Антонио Марчи обвинили в том, что в период работы в детских командах совершал сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних.

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