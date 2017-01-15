AFP

«Эвертон» разгромил «Сити»

«Эвертон» разгромил «Сити»
Eurosport

38 мин. назад

Матч 21-го тура завершился со счетом 4:0

«Эвертон» – «Сити» – 4:0

Голы:

1:0 – Ромелу Лукаку, 34’

2:0 – Кевин Миральяс, 47’

3:0 – Том Дэйвис, 79’

4:0 – Адэмола Лукмэн, 90+4'

  • «Эвертон» нанес 5 ударов в сторону ворот «Сити».
  • Браво пропустил 14 мячей после 21 ударов в створ.
  • Пеп потерпел пятое поражение в АПЛ в 21 матче.
  • В активе «Сити» осталось 42 очка: команда Пепа Гвардиола на пятом месте.
  • «Эвертон» закрепился на седьмой строчке, набрав 33 балла.

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