AFP
«Эвертон» разгромил «Сити»
Матч 21-го тура завершился со счетом 4:0
Голы:
1:0 – Ромелу Лукаку, 34’
2:0 – Кевин Миральяс, 47’
3:0 – Том Дэйвис, 79’
4:0 – Адэмола Лукмэн, 90+4'
- «Эвертон» нанес 5 ударов в сторону ворот «Сити».
- Браво пропустил 14 мячей после 21 ударов в створ.
- Пеп потерпел пятое поражение в АПЛ в 21 матче.
- В активе «Сити» осталось 42 очка: команда Пепа Гвардиола на пятом месте.
- «Эвертон» закрепился на седьмой строчке, набрав 33 балла.
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