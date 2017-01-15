Вратарь шестого английского дивизиона стал похож на Хеллбоя после жесткого удара в голову

«Уайтхок» принимал «Далвич Хэмлет» в матче Трофея Футбольной ассоциации. Счет оставался равным, пока хозяева не лишились основного вратаря Тома Стюарта: 20-летний голкипер бросился в ноги сопернику, получил болезненный удар по голове и был заменен.

«Не такой опустошающей субботы я желал ребятам», – написал после матча Стюарт, выложивший фото ужасающих размеров шишки.

К возмущению официального твиттера «Уайтхока» нарушитель избежал даже желтой карточки.

Без Стюарта «Уайтхок» пропустил 3 гола и проиграл со счетом 1:4.

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