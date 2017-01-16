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Первый разгром Пепа в АПЛ, слив «Юве» и «Реала», Златан спасает «МЮ» и другие фейерверки воскресенья

Первый разгром Пепа в АПЛ, слив «Юве» и «Реала», Златан спасает «МЮ» и другие фейерверки воскресенья
Данил Тармасинов

10 мин. назад

День, когда «Севилья» обрушила 40-матчевую турбосерию мадридского «Реала».

Англия

Первый разгром Пепа в Англии

Ein verzweifelter Pep Guardiola im Spiel gegen Everton

Гвардиола вышел на матч с «Эвертоном» с Сабалетой в опорной зоне, но увидел против себя расстановку с пятью защитниками. Роналд Куман лишил быстрое нападение «Сити» воздуха, поэтому гости рассчитывали только на мозг Кевина де Брёйне.

«Ириски» хлестали соперника активнее, Миральяс с Лукаку постоянно видели впереди дыры и даже забили, но Ромелу вылез за линию офсайда. После получаса игры «Манчестер» сильнее обычного надавил на штрафную хозяев, но тут же получили в свои – Клиши ошибся в передаче, перехват в центре, новый пас на Лукаку, и страйкер открыл счет. Браво опять пропустил после первого удара и никак не спасает Пепа.

Everton's Belgian striker Romelu Lukaku (C) celebrates after scoring the opening goal of the English Premier League football match between Everton and Manchester City at Goodison Park in Liverpool, north-west England on January 15, 2017.

Вихревая атака после перерыва принесла «Эвертону» второй гол – Миральяс открылся в штрафной и положил мяч в сетку. Гвардиола глупо смотрел в одну точку после 0:2, поменял к часу игры Сабалету, который не очень помогал команде, выпустил Ихеаначо, но так и не приложил к нападению дефибриллятор. Агуэро включился лишь дальним ударом в конце, а «Сити» пока пропустил сначала от наглеца Дэвиса, а потом от Лукмана, который три недели назад забивал в третьей лиге.

4:0 – «Эвертон» повторяет самое крупное поражение в карьере Гвардиолы. Раньше испанского коуча так унижали «Бавария» и «Реал», теперь – седьмая команда АПЛ. Вместо Браво можно поставить даже того десантника Гитлера из утренней истории Eurosport.ru – чилиец пустил 20 мячей после 20 ударов, это катастрофа.

А еще:

Златан снова хранит честь «Манчестера»

Юрген Клопп удивил всех, поставив на край защиты 18-летнего парня, которого невозможно затвитить – Трент Александер-Арнольд займет половину от 140-символьной записи. В первом тайме прожекторы были направлены на Поля Погба. Француза постоянно оценивают с учетом 100-миллионного ценника, поэтому он сначала не попал в ворота после ультрапаса Мхитаряна, а потом выбросил руки на угловом и привез пенальти. Джеймс Милнер оценил новый эмодзи Поля и расстрелял Миньоле с точки. Погба выделился отличным броском – швыранул Хендерсона на стандарте с неумолимостью Джона Сины.

Моуринью еле дождался перерыва – ушел в раздевалку за 120 секунд до свистка. Там он оставил Каррика и выпустил Руни, а к 65-й минуте отправил на подвиги Мату вместо Марсьяля. Это лишило «МЮ» двух волн фланговой игры, зато до предела насытило центр. «Ливерпуль» привычно оборонялся – то есть пускал за спину передачи, терял игроков в защите, но Миньоле тянул все. Поездка в дубль сделала его сильнее, а конкуренция с Кариусом закалила – теперь Симон вытаскивает «красных».

Бельгийский кипер отражал все шансы «Юнайтед» и сохранял своих в игре, но тут Златан Ибрагимович притянул очередной рикошет во вратарской и вызвал сатаническую радость Рио Фердинанда.

1:1 – Моуринью опять вмешивается в игру и спасается (в моменте с голом навешивал Руни, а штангу потряс Феллайни). «Ливерпуль» не поднимается на второе место, оставаясь третьим.

А еще:

Испания

«Реал» проиграл впервые за 41 матч

Real Madrid's Portuguese forward Cristiano Ronaldo reacts after missing a goal opportunity during the Spanish league football match Sevilla FC vs Real Madrid CF at the Ramon Sanchez Pizjuan stadium in Sevilla on January 15, 2017

Три дня назад полуторный состав «Мадрида» еле спасся от полуторного состава «Севильи» и перевернул удачную игру для хозяев за 10 минут и превратил 1:3 в 3:3. На матч чемпионата Зидан вышел с пятью защитниками, но дело было, скорее, в нападении – толкового партнера Роналду и Бензема так и не нашлось, поэтому Зизу окружил их Марсело с Карвахалем. Андалуйсийцы завладели мячом, кружили вокруг штрафной, но опасно не били – первые 45 минут команды закончили со счетом 1:1 по ударам в створ.

Первым ошибку совершил Серхио Эскудеро – он не удержал мяч в ногах, не догнал Карвахаля и увидел, как голкипер Рико фолит на испанском фулбэке. Роналду легко забил с пенальти. Хозяева выпустили Йоветича, нацеленного на ворота в прошлом матче, помучались со схемой «Реала», но все же придумали, как с ней быть. Серхио Рамос внезапно прилетел на навес в своей штрафной и отправил мяч в сетку Кейлора Наваса.

Пока «Мадрид» пережевывал неудачу, Йоветич пер вперед, лишил владения Бензема, прошел до штрафной и прицельно жахнул издали. 2:1 – черногорец прервал 40-матчевую серию «бланкос» без поражений. Возможно, «Реал» заслужил это еще в 1/8 финала Кубка, но отложил смерть серии на три дня.

А еще:

  • Экс-защитник «Арсенала» нулевых Лорен хихикнул над «Реалом»: «Быть Непобедимыми непросто». Разгадка проста: камерунец – воспитанник «Севильи».

А еще в Испании:

  • «Валенсия» все же арендовала Симоне Дзадзу у «Ювентуса» и без него, зато с третьим тренером за сезон прихлопнула крепкий «Эспаньол» Кике Санчеса Флореса – 2:1.

Италия

«Ювентус» снова проиграл

Juventus' Argentinian forward Gonzalo Gerardo Higuain (L) shoots to score during the Italian Serie A football match between Fiorentina and Juventus at Artemio Franchi Stadium in Florence on January 15, 2017.

«Фиорентина» 10 матчей не проигрывала дома и не понимала, почему ей нужно рассыпаться против «Юве». Хозяева бодро начали – Весино обыграл в штрафной двоих и пробил в штангу так, будто играет с Артемом Ребровым. К концу тайма «фиалки» совсем осмелели и пошли в прессинг. Давление закончилось потерей Алекса Сандро, проходом Бернардески и острым ударом Калинича.

После перерыва команда из Флоренции показала шипы – сначала выпадом Бернардески, а затем и голом Баделя. Показалось, что сейчас «Ювентус» скосплеит «Ман Сити» и рассыплется, но быстрый ответ от Игуаина встряхнул интригу. Остаток встречи фанаты на «Артемио Франки» не садились – наседающий «Юве» чудом не запихнул мяч из вратарской вместе с Тэтэрушану, а на 89-й минуте Дибала запустил новый спутник при выходе один на один (так высоко мячи у него давно не улетали). Иличич мог хоронить туринцев, но тоже пожалел их при дуэли с Буффоном.

2:1 – за весь прошлый сезон «Ювентус» уступил в пяти встречах, а теперь проигрывает уже в четвертой. При провале искусственного офсайда, несобранной игры Буффона и разговорах об уходе Аллегри появление Пауло Соузы, алленаторе «Фиорентины», будет для туринской команды нереальным плюсом. Португальский коуч смертельно устал от Флоренции и хочет новых вызовов. Считайте, что резюме Беппе Маротте он уже отправил.

А еще в Италии:

  • «Рома» быстренько прикончила «Удинезе» и выстояла в трудном матче – 1:0.
  • Дрис Мертенс опять забил за «Наполи» и воздушно отпраздновал гол – 3:1, «Пескара» ловит пескарей.
  • «Лацио» перевернул встречу с «Аталантой» – парни из Бергамо быстро забили, к часу игры пропустили два и ничем больше не ответили, 2:1, римляне все еще в гонке за ЛЧ.

А еще во Франции:

  • «Лион» уступил «Кану» – 2:3. Ляказетт забил с игры и с точки, но мазал из бронебойных позиций. После этого матча условный «Арсенал» легко скинет 10 млн евро с его ценника.
  • «Монако» никак не остановится и затаптывает соперников могучим нападением. Лемар, Фалькао и Силва забили «Марселю» три еще до перерыва и спокойно домучились до победы – 4:1, после нулевой ничьей «Ниццы» монегаски лидируют в Лиге 1.

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