Первый разгром Пепа в АПЛ, слив «Юве» и «Реала», Златан спасает «МЮ» и другие фейерверки воскресенья

Англия

Первый разгром Пепа в Англии

Гвардиола вышел на матч с «Эвертоном» с Сабалетой в опорной зоне, но увидел против себя расстановку с пятью защитниками. Роналд Куман лишил быстрое нападение «Сити» воздуха, поэтому гости рассчитывали только на мозг Кевина де Брёйне.

«Ириски» хлестали соперника активнее, Миральяс с Лукаку постоянно видели впереди дыры и даже забили, но Ромелу вылез за линию офсайда. После получаса игры «Манчестер» сильнее обычного надавил на штрафную хозяев, но тут же получили в свои – Клиши ошибся в передаче, перехват в центре, новый пас на Лукаку, и страйкер открыл счет. Браво опять пропустил после первого удара и никак не спасает Пепа.

Вихревая атака после перерыва принесла «Эвертону» второй гол – Миральяс открылся в штрафной и положил мяч в сетку. Гвардиола глупо смотрел в одну точку после 0:2, поменял к часу игры Сабалету, который не очень помогал команде, выпустил Ихеаначо, но так и не приложил к нападению дефибриллятор. Агуэро включился лишь дальним ударом в конце, а «Сити» пока пропустил сначала от наглеца Дэвиса, а потом от Лукмана, который три недели назад забивал в третьей лиге.

4:0 – «Эвертон» повторяет самое крупное поражение в карьере Гвардиолы. Раньше испанского коуча так унижали «Бавария» и «Реал», теперь – седьмая команда АПЛ. Вместо Браво можно поставить даже того десантника Гитлера из утренней истории Eurosport.ru – чилиец пустил 20 мячей после 20 ударов, это катастрофа.

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Златан снова хранит честь «Манчестера»

Юрген Клопп удивил всех, поставив на край защиты 18-летнего парня, которого невозможно затвитить – Трент Александер-Арнольд займет половину от 140-символьной записи. В первом тайме прожекторы были направлены на Поля Погба. Француза постоянно оценивают с учетом 100-миллионного ценника, поэтому он сначала не попал в ворота после ультрапаса Мхитаряна, а потом выбросил руки на угловом и привез пенальти. Джеймс Милнер оценил новый эмодзи Поля и расстрелял Миньоле с точки. Погба выделился отличным броском – швыранул Хендерсона на стандарте с неумолимостью Джона Сины.

Моуринью еле дождался перерыва – ушел в раздевалку за 120 секунд до свистка. Там он оставил Каррика и выпустил Руни, а к 65-й минуте отправил на подвиги Мату вместо Марсьяля. Это лишило «МЮ» двух волн фланговой игры, зато до предела насытило центр. «Ливерпуль» привычно оборонялся – то есть пускал за спину передачи, терял игроков в защите, но Миньоле тянул все. Поездка в дубль сделала его сильнее, а конкуренция с Кариусом закалила – теперь Симон вытаскивает «красных».

Бельгийский кипер отражал все шансы «Юнайтед» и сохранял своих в игре, но тут Златан Ибрагимович притянул очередной рикошет во вратарской и вызвал сатаническую радость Рио Фердинанда.

1:1 – Моуринью опять вмешивается в игру и спасается (в моменте с голом навешивал Руни, а штангу потряс Феллайни). «Ливерпуль» не поднимается на второе место, оставаясь третьим.

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Испания

«Реал» проиграл впервые за 41 матч

Три дня назад полуторный состав «Мадрида» еле спасся от полуторного состава «Севильи» и перевернул удачную игру для хозяев за 10 минут и превратил 1:3 в 3:3. На матч чемпионата Зидан вышел с пятью защитниками, но дело было, скорее, в нападении – толкового партнера Роналду и Бензема так и не нашлось, поэтому Зизу окружил их Марсело с Карвахалем. Андалуйсийцы завладели мячом, кружили вокруг штрафной, но опасно не били – первые 45 минут команды закончили со счетом 1:1 по ударам в створ.

Первым ошибку совершил Серхио Эскудеро – он не удержал мяч в ногах, не догнал Карвахаля и увидел, как голкипер Рико фолит на испанском фулбэке. Роналду легко забил с пенальти. Хозяева выпустили Йоветича, нацеленного на ворота в прошлом матче, помучались со схемой «Реала», но все же придумали, как с ней быть. Серхио Рамос внезапно прилетел на навес в своей штрафной и отправил мяч в сетку Кейлора Наваса.

Пока «Мадрид» пережевывал неудачу, Йоветич пер вперед, лишил владения Бензема, прошел до штрафной и прицельно жахнул издали. 2:1 – черногорец прервал 40-матчевую серию «бланкос» без поражений. Возможно, «Реал» заслужил это еще в 1/8 финала Кубка, но отложил смерть серии на три дня.

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Экс-защитник «Арсенала» нулевых Лорен хихикнул над «Реалом»: «Быть Непобедимыми непросто». Разгадка проста: камерунец – воспитанник «Севильи».

А еще в Испании:

«Валенсия» все же арендовала Симоне Дзадзу у «Ювентуса» и без него, зато с третьим тренером за сезон прихлопнула крепкий «Эспаньол» Кике Санчеса Флореса – 2:1.

Италия

«Ювентус» снова проиграл

«Фиорентина» 10 матчей не проигрывала дома и не понимала, почему ей нужно рассыпаться против «Юве». Хозяева бодро начали – Весино обыграл в штрафной двоих и пробил в штангу так, будто играет с Артемом Ребровым. К концу тайма «фиалки» совсем осмелели и пошли в прессинг. Давление закончилось потерей Алекса Сандро, проходом Бернардески и острым ударом Калинича.

После перерыва команда из Флоренции показала шипы – сначала выпадом Бернардески, а затем и голом Баделя. Показалось, что сейчас «Ювентус» скосплеит «Ман Сити» и рассыплется, но быстрый ответ от Игуаина встряхнул интригу. Остаток встречи фанаты на «Артемио Франки» не садились – наседающий «Юве» чудом не запихнул мяч из вратарской вместе с Тэтэрушану, а на 89-й минуте Дибала запустил новый спутник при выходе один на один (так высоко мячи у него давно не улетали). Иличич мог хоронить туринцев, но тоже пожалел их при дуэли с Буффоном.

2:1 – за весь прошлый сезон «Ювентус» уступил в пяти встречах, а теперь проигрывает уже в четвертой. При провале искусственного офсайда, несобранной игры Буффона и разговорах об уходе Аллегри появление Пауло Соузы, алленаторе «Фиорентины», будет для туринской команды нереальным плюсом. Португальский коуч смертельно устал от Флоренции и хочет новых вызовов. Считайте, что резюме Беппе Маротте он уже отправил.

А еще в Италии:

«Рома» быстренько прикончила «Удинезе» и выстояла в трудном матче – 1:0.

Дрис Мертенс опять забил за «Наполи» и воздушно отпраздновал гол – 3:1, «Пескара» ловит пескарей.

«Лацио» перевернул встречу с «Аталантой» – парни из Бергамо быстро забили, к часу игры пропустили два и ничем больше не ответили, 2:1, римляне все еще в гонке за ЛЧ.

А еще во Франции:

«Лион» уступил «Кану» – 2:3. Ляказетт забил с игры и с точки, но мазал из бронебойных позиций. После этого матча условный «Арсенал» легко скинет 10 млн евро с его ценника.

«Монако» никак не остановится и затаптывает соперников могучим нападением. Лемар, Фалькао и Силва забили «Марселю» три еще до перерыва и спокойно домучились до победы – 4:1, после нулевой ничьей «Ниццы» монегаски лидируют в Лиге 1.

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