AFP
Неймар – самый дорогой игрок мира по версии CIES, Криштиану Роналду – только седьмой
Круче португальца даже Гризманн и Кейн.
Нападающий «Барселоны» Неймар признан самым дорогим футболистом топ-5 чемпионатов. Центр спортивных исследований определил, что цена бразильского игрока – 246 млн евро. Второе место в рейтинге занял Лионель Месси (170,5 млн), третье – Поль Погба (155,3 млн). Обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду – только седьмой (126,5 млн).
Самым дорогим среди вратарей стал Ян Облак (59,8 млн), самый дорогой центральный защитник – Рафаэль Варан (64 млн), крайний защитник – Эктор Бельерин (70,3 млн), центральный полузащитник – Поль Погба (155,3 млн), атакующий полузащитник – Деле Алли (110,5 млн), а форвард – Неймар, сообщается на официальном сайте организации.
- Подсчеты центра исслеледований велись с 2012 года.
- CIES определяла стоимость на основе производительности (игровое время, голы и так далее) и характеристик (возраст, контракт) футболистов.
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