AFP

Неймар – самый дорогой игрок мира по версии CIES, Криштиану Роналду – только седьмой

Неймар – самый дорогой игрок мира по версии CIES, Роналду – только седьмой
Eurosport

53 мин. назад

Круче португальца даже Гризманн и Кейн.

Нападающий «Барселоны» Неймар признан самым дорогим футболистом топ-5 чемпионатов. Центр спортивных исследований определил, что цена бразильского игрока – 246 млн евро. Второе место в рейтинге занял Лионель Месси (170,5 млн), третье – Поль Погба (155,3 млн). Обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду – только седьмой (126,5 млн).

Самым дорогим среди вратарей стал Ян Облак (59,8 млн), самый дорогой центральный защитник – Рафаэль Варан (64 млн), крайний защитник – Эктор Бельерин (70,3 млн), центральный полузащитник – Поль Погба (155,3 млн), атакующий полузащитник – Деле Алли (110,5 млн), а форвард – Неймар, сообщается на официальном сайте организации.

  • Подсчеты центра исслеледований велись с 2012 года.
  • CIES определяла стоимость на основе производительности (игровое время, голы и так далее) и характеристик (возраст, контракт) футболистов.

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Колдовская свеча Маррея и еще 4 топовых виннера первого дня Australian open

01:43
Популярные видео
Watts short version
 11 просмотров2 ч
Град из укороченных Федерера, по которым соскучился даже проигравший Мельцер
2 188 просмотров2 ч
А еще вам может понравиться
1
Юрген Клопп и Жозе Моуринью обругали друг друга у бровки, а потом симулировали рукопожатие
2
Игрок «Реала» Криштиану Роналду бросил мяч в спину Витоло из «Севильи» и чуть не отхватил
3
Первый разгром Пепа в АПЛ, слив «Юве» и «Реала», Златан спасает «МЮ» и другие фейерверки воскресенья
4
Тренер «Сити» Хосеп Гвардиола потерпел крупнейшее поражение в национальных чемпионатах в карьере
5
Луис Адриано мчится в «Спартак», Роналдиньо возвращается и другие трансферные сладости воскресенья
6
Клаудио Раньери схватил Н'Голо Канте за шею и надавал шлепков за уход из «Лестера»
7
Йо, хана. «Севилья» обыграла «Реал» и прервала серию «Мадрида» без поражений
8
Олег Иванов: «Когда пришел в «Терек», Кадыров подарил Рыбусю и Черчесову Mercedes»
28 мин. назад
Артем Дзюба: «Принял тяжелое решение, но от таких предложений не отказываются»
22 мин. назад
Возвращение Александра Самедова, продление Арьена Роббена и другая трансферная рутина понедельника
44 мин. назад
Трансферы понедельника: как это было
52 мин. назад
Неймар – самый дорогой игрок мира по версии CIES, Криштиану Роналду – только седьмой
1 час назад
«Вест Хэм» и «Марсель» провели переговоры по трансферу Димитри Пайета
3 ч. назад
Алексис Санчес признался в неуплате налогов и заплатит миллион евро штрафа
4 ч. назад
«Бавария» продлила контракт с полузащитником Арьеном Роббеном до лета 2018 года
4 ч. назад
В топ-5 чемпионатов осталась только одна команда без поражений