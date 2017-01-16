Возвращение Александра Самедова, продление Арьена Роббена и другая трансферная рутина понедельника

Самедов вернулся в «Спартак», Промес остается

Александра Самедова официально представили на базе клуба. 32-летний полузащитник сможет играть за лидера РФПЛ с 18 января. «Испытываю огромное волнение и одновременно радость в связи с возвращением в родной клуб спустя 12 лет. Надеюсь, в «Спартаке» у меня все получится», – приводит слова Самедова официальный сайт красно-белых. Срок контракта и стоимость трансфера не разглашаются.

Массимо Каррера рассказал о будущем Промеса. «Куинси – тот игрок, на которого есть немалый спрос на мировом рынке. Так что вряд ли кто-то сможет дать стопроцентную гарантию того, что он останется в «Спартаке» навечно. Но сейчас мы очень надеемся его сохранить, и сам голландец настроен выиграть титул чемпиона России», – сообщил тренер «Спорт-Экспрессу».

Роббен продлил контракт с «Баварией»

Голландский нападающий останется в Мюнхене до лета 2018 года: он сам выбрал именно однолетний контракт.

«Я счастлив, что проведу еще один год в Баварии. Наш клуб – один из лучших в мире, и Мюнхен стал для меня и моей семьи вторым домом. Я хочу остаться на высочайшем уровне и выиграть столько титулов, сколько смогу», – приводит слова Роббена официальный сайт «Баварии». В 223 матчах за «Баварию» 32-летний голландец забил 117 голов.

«Зенит» зовет Нобоа

Через полгода Кристиан станет свободным агентом, поэтому уже сейчас ведет переговоры о трансфере. Главный претендент – «Зенит», а все условия с питерцами уже обговорены (кроме длительности контракта). Клуб предлагает соглашение на 2,5 года, но 31-летний полузащитник хочет более длительных отношений. Пока стороны не договорились, но сомнений в переезде Нобоа на «Петровский» все меньше, пишет «Спорт день за днем».

Александр Бюттнер в «Витесе»

Полузащитник расторг контракт с московским «Динамо» и бесплатно вернулся в голландский «Витесс», за который провел 107 матчей на старте карьеры. Контракт рассчитан на 2,5 года.

Али Сиссоко в «Олимпиакосе»

29-летний француз сенегальского происхождения покинул «Астон Виллу», чтобы зажигать в греческом чемпионате. «Олимпиакос» тщательно закупается в зимнее трансферное окно и с помощью не особо нужных в топовых чемпионатах, но именитых игроков создает мощную команду.

А еще:

Боян Кркич попросил «Сток Сити» продать его уже зимой, сообщает SkySports. «Мидлсбро» оценил 26-летнего форварда в 13,5 миллиона евро.

«Монако» не отдаст Рамаделя Фалькао в Китай за 51 миллион евро, пишет L'Equipe. Поделиться денежками планировал «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

«ПСЖ» купит Рикардо Родригеса у «Вольфсбурга» за 25 миллионов евро, так как Унаи Эмере планирует усилить оборону команды, пишет France Football.

Карло Анчелотти надеется заменить Хаби Алонсо на Марко Верратти из «ПСЖ», но конкретного предложения пока нет, сообщает AS.

Месут Озил намекнул клубу, что не против остаться в «Арсенале», но только если его личные условия контракта будут улучшены, пишет Daily Express.

Арсен Венгер попросил клуб каким-нибудь образом купить Ньянга из «Милана». Football Italia пишет, что Венгер – большой поклонник Ньянга и хочет 22-летнего футболиста к себе.

Итоги других трансферных дней:

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