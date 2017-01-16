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Возвращение Александра Самедова, продление Арьена Роббена и другая трансферная рутина понедельника

Возвращение Самедова, продление Роббена и другая трансферная рутина понедельника
Ян Матвеев

22 мин. назад

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Самедов вернулся в «Спартак», Промес остается

Александра Самедова официально представили на базе клуба. 32-летний полузащитник сможет играть за лидера РФПЛ с 18 января. «Испытываю огромное волнение и одновременно радость в связи с возвращением в родной клуб спустя 12 лет. Надеюсь, в «Спартаке» у меня все получится», – приводит слова Самедова официальный сайт красно-белых. Срок контракта и стоимость трансфера не разглашаются.

Куинси Промес («Спартак»), Гильерме («Локомотив»)

Массимо Каррера рассказал о будущем Промеса. «Куинси – тот игрок, на которого есть немалый спрос на мировом рынке. Так что вряд ли кто-то сможет дать стопроцентную гарантию того, что он останется в «Спартаке» навечно. Но сейчас мы очень надеемся его сохранить, и сам голландец настроен выиграть титул чемпиона России», – сообщил тренер «Спорт-Экспрессу».

Роббен продлил контракт с «Баварией»

Голландский нападающий останется в Мюнхене до лета 2018 года: он сам выбрал именно однолетний контракт.

«Я счастлив, что проведу еще один год в Баварии. Наш клуб – один из лучших в мире, и Мюнхен стал для меня и моей семьи вторым домом. Я хочу остаться на высочайшем уровне и выиграть столько титулов, сколько смогу», – приводит слова Роббена официальный сайт «Баварии». В 223 матчах за «Баварию» 32-летний голландец забил 117 голов.

«Зенит» зовет Нобоа

Через полгода Кристиан станет свободным агентом, поэтому уже сейчас ведет переговоры о трансфере. Главный претендент – «Зенит», а все условия с питерцами уже обговорены (кроме длительности контракта). Клуб предлагает соглашение на 2,5 года, но 31-летний полузащитник хочет более длительных отношений. Пока стороны не договорились, но сомнений в переезде Нобоа на «Петровский» все меньше, пишет «Спорт день за днем».

Кристиан Нобоа (оф. сайт «Ростова»)

Александр Бюттнер в «Витесе»

Полузащитник расторг контракт с московским «Динамо» и бесплатно вернулся в голландский «Витесс», за который провел 107 матчей на старте карьеры. Контракт рассчитан на 2,5 года.

Али Сиссоко в «Олимпиакосе»

29-летний француз сенегальского происхождения покинул «Астон Виллу», чтобы зажигать в греческом чемпионате. «Олимпиакос» тщательно закупается в зимнее трансферное окно и с помощью не особо нужных в топовых чемпионатах, но именитых игроков создает мощную команду.

А еще:

  • Боян Кркич попросил «Сток Сити» продать его уже зимой, сообщает SkySports. «Мидлсбро» оценил 26-летнего форварда в 13,5 миллиона евро.
  • «Монако» не отдаст Рамаделя Фалькао в Китай за 51 миллион евро, пишет L'Equipe. Поделиться денежками планировал «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
  • «ПСЖ» купит Рикардо Родригеса у «Вольфсбурга» за 25 миллионов евро, так как Унаи Эмере планирует усилить оборону команды, пишет France Football.
  • Карло Анчелотти надеется заменить Хаби Алонсо на Марко Верратти из «ПСЖ», но конкретного предложения пока нет, сообщает AS.
  • Месут Озил намекнул клубу, что не против остаться в «Арсенале», но только если его личные условия контракта будут улучшены, пишет Daily Express.
  • Арсен Венгер попросил клуб каким-нибудь образом купить Ньянга из «Милана». Football Italia пишет, что Венгер – большой поклонник Ньянга и хочет 22-летнего футболиста к себе.

Итоги других трансферных дней:

Луис Адриано мчится в «Спартак», Роналдиньо возвращается и другие трансферные сладости воскресенья

Страсти по нападающему «Челси» Диего Косте и остальной трансферный порох субботы

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