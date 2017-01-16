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Возвращение Александра Самедова, продление Арьена Роббена и другая трансферная рутина понедельника
Рынок ждет решений по Диего Косте и другой китайской жести.
Самедов вернулся в «Спартак», Промес остается
Александра Самедова официально представили на базе клуба. 32-летний полузащитник сможет играть за лидера РФПЛ с 18 января. «Испытываю огромное волнение и одновременно радость в связи с возвращением в родной клуб спустя 12 лет. Надеюсь, в «Спартаке» у меня все получится», – приводит слова Самедова официальный сайт красно-белых. Срок контракта и стоимость трансфера не разглашаются.
Массимо Каррера рассказал о будущем Промеса. «Куинси – тот игрок, на которого есть немалый спрос на мировом рынке. Так что вряд ли кто-то сможет дать стопроцентную гарантию того, что он останется в «Спартаке» навечно. Но сейчас мы очень надеемся его сохранить, и сам голландец настроен выиграть титул чемпиона России», – сообщил тренер «Спорт-Экспрессу».
Роббен продлил контракт с «Баварией»
Голландский нападающий останется в Мюнхене до лета 2018 года: он сам выбрал именно однолетний контракт.
«Я счастлив, что проведу еще один год в Баварии. Наш клуб – один из лучших в мире, и Мюнхен стал для меня и моей семьи вторым домом. Я хочу остаться на высочайшем уровне и выиграть столько титулов, сколько смогу», – приводит слова Роббена официальный сайт «Баварии». В 223 матчах за «Баварию» 32-летний голландец забил 117 голов.
«Зенит» зовет Нобоа
Через полгода Кристиан станет свободным агентом, поэтому уже сейчас ведет переговоры о трансфере. Главный претендент – «Зенит», а все условия с питерцами уже обговорены (кроме длительности контракта). Клуб предлагает соглашение на 2,5 года, но 31-летний полузащитник хочет более длительных отношений. Пока стороны не договорились, но сомнений в переезде Нобоа на «Петровский» все меньше, пишет «Спорт день за днем».
Александр Бюттнер в «Витесе»
Полузащитник расторг контракт с московским «Динамо» и бесплатно вернулся в голландский «Витесс», за который провел 107 матчей на старте карьеры. Контракт рассчитан на 2,5 года.
Али Сиссоко в «Олимпиакосе»
29-летний француз сенегальского происхождения покинул «Астон Виллу», чтобы зажигать в греческом чемпионате. «Олимпиакос» тщательно закупается в зимнее трансферное окно и с помощью не особо нужных в топовых чемпионатах, но именитых игроков создает мощную команду.
А еще:
- Боян Кркич попросил «Сток Сити» продать его уже зимой, сообщает SkySports. «Мидлсбро» оценил 26-летнего форварда в 13,5 миллиона евро.
- «Монако» не отдаст Рамаделя Фалькао в Китай за 51 миллион евро, пишет L'Equipe. Поделиться денежками планировал «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
- «ПСЖ» купит Рикардо Родригеса у «Вольфсбурга» за 25 миллионов евро, так как Унаи Эмере планирует усилить оборону команды, пишет France Football.
- Карло Анчелотти надеется заменить Хаби Алонсо на Марко Верратти из «ПСЖ», но конкретного предложения пока нет, сообщает AS.
- Месут Озил намекнул клубу, что не против остаться в «Арсенале», но только если его личные условия контракта будут улучшены, пишет Daily Express.
- Арсен Венгер попросил клуб каким-нибудь образом купить Ньянга из «Милана». Football Italia пишет, что Венгер – большой поклонник Ньянга и хочет 22-летнего футболиста к себе.
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