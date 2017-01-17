Луи ван Гал: «Не думаю, что вернусь к тренерской работе»

Голландский специалист сообщил поклонникам печальную новость – он не возобновит работу и уйдет на пенсию. «Я мог бы уехаль в Китай, но я все еще здесь.

В моей семье произошло слишком много событий. Я думал, что остановлюсь, возьму творческий отпуск, но сейчас уже не рассчитываю вернуться к тренерской работе», – заявил Луи Telegraaf.

Голландцу поступало предложение о работе в Китае, где он мог получить 50 млн евро за три сезона. Одной из причин ухода тренера считается трагедия в семье: в декабре 2016-го одна из дочерей Луи потеряла мужа.

Последним местом работы Ван Гала был «Манчестер Юнайтед», из которого его уволили в мае 2016 года.

Как тренер Ван Гал трижды выигрывал чемпионат Голландии с «Аяксом», дважды Ла Лигу с «Барселоной» и один раз Бундеслигу с «Баварией».

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