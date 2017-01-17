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«Сити» атакует Месси, Моуринью переключился на Матича и остальные трансферные триллеры вторника

«Сити» атакует Месси, Моуринью переключился на Матича и остальные трансферные триллеры вторника
Никита Басынин

58 мин. назад

Дайджест топовых слухов, нагревающих трансферное окно.

«МЮ» не отпускает Депая

Жозе Моуринью не верит в голландца, который окончательно испортил свои манкунианские перспективы кальянной тусовкой. Но «Манчестер Юнайтед» помнит о сумме, потраченной на провальный трансфер, и желает хоть как-то исправить ситуацию. Поэтому второй подход «Лиона» к Мемфису (на 17 миллионов евро) отправился в мусорку.

Каррагер почти возобновил карьеру

Легендарный капитан «Ливерпуля» взорвал твиттер сообщением, в котором официально объявил о возвращении на поле. Иконки намекали на сенсацию и китайские миллиарды, но чуть позже Каррагер проснулся и отпечатал опровержение всей этой дури. Его аккаунт просто взломали.

Пайет рвется в «Марсель»

Фанаты «молотков» вытирают ноги о форму француза – никакого счастья на «Олимпик Стэдиум» уже не найти. Димитри не особо возбуждает английских грандов, чем пользуются на его родине. «Марсель» надавил на чувства полузащитника, и тот отказался от 136 тысяч евро в неделю за мучения в китайской лиге в пользу близости с семьей. Теперь осталось договориться с «Вест Хэмом», который просит неподъемные 34 миллиона евро.

Китайцы атаковали Бензема

У бешеного «Тяньцзиня» родилась идея купить Карима, который опасается за бесконкурентное будущее в «Реале». Сенсэй китайцев сказал, что официальное предложение уже улетело в Мадрид, но содержание бумажки осталось секретом во избежание начала Третьей мировой войны.

Де Хеа снова нужен «Реалу»

«Мадрид» починил факс и снова позарился на испанского кипера. Как только кончится бан, мадридцы обрушат на «Манчестер» предложение размером в 70 миллионов евро. Все случилось, потому что «Челси» наложил вето на продажу Тибо Куртуа и готовит новый суперконтракт для бельгийца.

Жозе копит на Гризманна и Матича

Моуринью пообещал не тратиться зимой, чтобы летом распугать всех конкурентов на рынке. Цели у португальца серьезнейшие – он насмотрелся на трансферный аппетит «Сити» и хочет комплект из Гризманна и Матича. Боссы манкуианцев готовы выделить на парочку ровно 200 миллионов евро, «Челси» и «Атлетико» пока отходят от шока.

«Барселона» хочет Диего Косту

Спонсор зимнего трансферного окна – Диего Коста. Любой желающий ловит хайп на истории с опальным форвардом, которому все-таки разрешили потренироваться с «Челси». Сегодня взбодрилась сама «Барселона». Каталонцы хотят добавить конкуренции в трио нападающих. Цена вопроса настолько огромна,что обговаривается.

Гвардиола позвал Месси

Покупка испанского убийцы будет еще актуальнее, если ESPN не пошутил. Издание пишет, что «Манчестер Сити» отложил в сторонку 114 миллионов евро на человека по фамилии Месси. Хосепа трясет от счастья.

Официально:

  • «Ростов» объявил о переходе Марко Девича. 33-летний нападающий сборной Украины подписал контракт на полтора года.
  • «Спартак» продлил соглашение с защитником Сальваторе Боккетти до лета 2020 года.
  • «Суонси» приобрел экс-полузащитника «Тоттенхэма» Тома Кэррола на целых 3,5 года.
  • Финский «Интер» оформил трансфер бывшего игрока «Реала» Жюльена Фобера.
  • Полузащитник «Челси» Лукас Пьязон вторую часть сезона проведет в «Фулхэме» на правах аренды.
  • Мартин Ольссон сменил «Норвич» на «Суонси». Сделка заключена по схеме «2,5+1».

Лучший трансферный лайв на Земле

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