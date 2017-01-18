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Луи ван Гал: «Я не завершил карьеру, а взял паузу на год»

Ван Гал: «Я не завершил карьеру, а взял паузу на год»
Eurosport

32 мин. назад

Голландец заявил, что пресса исказила его слова по поводу продолжения тренерской работы.

«Нет-нет, я не завершил карьеру. Я лишь взял паузу на год, после чего приму решение.

Все зависит от полученных предложений. Решение я приму в июле. Я мог вернуться в Испанию. Месяц назад мне сделала предложение «Валенсия», но я отказался», – цитирует Ван Гала AS.

  • Последним местом работы Ван Гала был «Манчестер Юнайтед», из которого его уволили в мае 2016 года.
  • Как тренер Луи трижды выигрывал чемпионат Голландии с «Аяксом», дважды Ла Лигу с «Барселоной» и один раз Бундеслигу с «Баварией».

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