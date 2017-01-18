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4-кратный лучший нелегионер Африки обвинен в поддержке террористов

4-кратный лучший нелегионер Африки обвинен в поддержке террористов
Eurosport

32 мин. назад

Экс-игрок сборной Египта Мохаммед Абутрика теперь вне закона.

Власти Египта обвиняют Абутрику в поддержке нелегальной в государстве организации «Братья-мусульмане».

Согласно принятому в 2016 году антитеррористическому закону страны, людям, включенным в список, запрещается путешествовать, а их активы и паспорта могут быть конфискованы.

Абутрика опровергает связи с исламистским движением и планирует подать апелляцию, сообщает ВВС.

  • В 2012 году в преддверии президентских выборов в Египте Абутрика публично поддержал Мухаммеда Мурси, который был отстранен от власти в 2013-м.
  • На счету нападающего 100 матчей за сборную Египта, в которых он забил 38 мячей. Абутрика четырежды признавался лучшим африканским игроком, играющим на материке (2006, 2008, 2012, 2013).

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