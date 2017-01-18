Жозе Моуринью открыл гаражную распродажу и другие трансферные динамиты среды

«Челси» продолжает поиск форварда

«Синие» почти смирились с тем, что Диего Коста уйдет (если не зимой, то летом уж точно). По информации сразу нескольких изданий, лондонцы активно ищут форварда и даже пробуют совершить обмен с участием Диего.

Daily Star уверен, что «Челси» предпримет попытку свапнуть испанца и много-много денег на Антуана Гризманна. Daily Telegraph считает главным претендентом на замену форварду Альваро Морату, а Goal откопал инсайдерскую информацию о том, что Антонио Конте не прочь переманить в синюю часть Лондона Алексиса Санчеса. Daily Mirror ставит на оформление в команду Романа Аркадьевича бельгийца Ромелу Лукаку.

«МЮ» расстается с балластом

Жозе Моуринью решительно не устраивает целый набор обесценнившихся футболистов, которых приобретали за громадные деньги. Если с Морганом Шнейдерлином «дьяволы» расстались безболезненно (главный тренер «ирисок» Роналд Куман некоторое время работал с французом в «Саутгемптоне» и явно был мегазаинтересован в его переходе), то сплавить Мемфиса Депая и Люка Шоу тяжелее.

Активнее других пытается заполучить голландца лионский «Олимпик», которому не хватает креатива в линии атакующих полузащитников. «МЮ» покупал игрока за 34 миллиона евро, и терять на нем состояние не очень хочется. По информации Goal, клуб готов отпустить паренька за 15 миллионов евро. «Лион» в состоянии выплатить 16,7 млн, но пока жмется. Об этом сообщает Guardian.

Люк Шоу не играл за «Юнайтед» с ноября. Моуринью не видит у англичанина прогресса и маринует его на банке. С Люком попробуют расстаться в ближайшие два трансферных окна, а слухи о Патрисе Эвра – ебеспочвенные.

«Сити» ищет замену Браво

Похоже, даже Хосеп Гвардиола недоволен игрой Клаудио – ляпы кипера влияют на результаты «МС» в негативном ключе.

Сегодня сразу два издания написали об интересе «горожан» к вратарям Ла Лиги. Goal голосует за Яна Облака, который усилит команду летом (сейчас его подписывать бессмысленно, потому что он до февраля будет залечивать травму). Mundo Deportivo назвал фамилию кипера «Сосьедада» Херонимо Рульи, который отыграл 7 матчей в этом сезоне на ноль. Первый вариант – очень затратный (сумма отступных за Яна Облака составляет 100 миллионов евро), второй – рискованный (непонятно, как поведет себя вратарь команды-середняка в топ-клубе и новом турнире).

«Вест Хэм» пока не потерял лидеров

Два главных раздражителя трансферного окна из состава «молотобойцев» – Микаэл Антонио и Димитри Пайет. И если у одного из них радужные перспективы в составе лондонского клуба (Guardian уверен, что Антонио предложили контракт с зарплатой 4,1 миллиона евро в год), то второй практически точно сменит клуб этой зимой. Вопрос в том, куда отправится Пайет. «Марсель» пока не может удовлетворить аппетиты «Вест Хэма». Зато может Китай, предложивший Пайету зарплату в 500 тысяч евро в неделю.

Не как у Тевеса, конечно, но жить можно, еще и на чай-кофе останется. Китайский. Только вот интересно ли самому Пайету расшвыривать по углам азиатов в полуживой лиге?

А еще:

Джакомо Бонавентура переподписал контракт с «Миланом». Новое соглашение действует до 2020 года.

Гейда Фофана завершил карьеру в 25 лет из-за травмы колена.

Ян Вертонген выбыл на два месяца из-за травмы. Возможно, «Тоттенхэм» активизируется на трансферном рынке в последние две недели окна.

Жоэль Матип не может выптупать за «Ливерпуль» в официальных матчах, потому что Камерун заявил его на Кубок Африки (хотя Матип утверждает, что завершил карьеру за сборную в 2015 году). Любой матч, в котором Жоэль примет участие, будет засчитан «Ливерпулю» как техническое поражение.

Bild сообщил, что Филипп Лам и Хаби Алонсо завершат карьеру на клубном уровне по окончании сезона-2016/17.

Все новости футбола

Все новости трансферов

Самый спортивный канал в телеграме