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Андрей Аршавин, Райан Гиггз и Эрик Кантона вошли в топ-10 футболистов, никогда не игравших на ЧМ

Аршавин, Гиггз и Кантона вошли в топ-10 футболистов, никогда не игравших на ЧМ
Eurosport

11 мин. назад

Андрей оказался в компании легенд.

Российский полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин попал в список топ-10 футболистов, которые никогда не выступали на чемпионатах мира. В одном рейтинге с Андреем оказались Джордж Веа, Райан Гиггз, Альфредо ди Стефано, Джордж Бест, Ладислав Кубала, Эрик Кантона, Бернд Шустер, Яри Литманен и Валентино Маццола. Аршавин занял в табеле, составленном Marca, восьмое место.

  • С 2002-го по 2012 год Аршавин провел за сборную России 74 матча и забил 17 голов.
  • Андрей не попал в итоговую заявку команды на ЧМ-2002 и ЧМ-2014.

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