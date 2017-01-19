«МЮ» стал самым доходным клубом мира, сместив «Реал», лидировавший 11 лет

«Манчестер Юнайтед» заработал 689 миллионов евро в сезне-2015/16 и занял первое место по этому показателю. Прежний лидер рейтинга мадридский «Реал» занял третье место, заработав 620,1 миллиона евро. Второй стала «Барселона» (620,2 млн), сообщается на сайте компании Deloitte.

По итогам сезона-2014/15 доход «Манчестер Юнайтед» составил 519,5 миллиона евро. Рост дохода клуба связан с возвращением манкунианцев в Лигу чемпионов и новыми спонсорскими контрактами.

«Манчестер Юнайтед» впервые за последние 11 лет сместил «Реал» с первого места рейтинга.

Доход «Зенита» составил 196,5 миллиона евро, что на 28,7 миллиона больше по сравнению с предыдущим сезоном.

В первую двадцатку рейтинга самых доходных клубов мира также входят «Бавария», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Ювентус», дортмундская «Боруссия», «Тоттенхэм», «Атлетико», «Шальке», «Рома», «Милан», «Вест Хэм», «Интер» и «Лестер».

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