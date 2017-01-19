«Роберто Карлос написал мне: «Крепко обнимаю». Псих, который собрал 100 футбольных джерси

– Сколько у тебя всего футболок, которые подарили игроки?

– Больше сотни. Сейчас я их уже не считаю. Когда их было 20-30, всегда отмечал круглые числа, а теперь не уделяю внимания количеству.

– Какая у тебя была первая футболка? Как ты ее получил?

– Самую первую получил на ветеранском турнире «Кубок легенд». Я был еще совсем маленьким, попросил футболку у Джузеппе Фавалли. Он без проблем согласился. После игры он подошел к трибуне, снял майку и протянул мне. А я на это смотрел с замиранием сердца, потому что долго мечтал о настоящей футболке. Фавалли – неплохой уровень. Тем более, он мне расписался на форме. Еще спросил: «Как тебя зовут?» Я ему: «Сева». А он подумал, что Шева. И написал – «To Sheva».

– Но это уже ветеран. А из действующих игроков?

– Первыми официальными были футболки «Анжи». Я постоянно тусовался на их тренировках и собирал автографы. Это был переходный сезон-2011/12, когда играли в три круга. Очень много матчей «Анжи» проводил в Москве. Жили все тоже там. И вот я заметил, что у них серия из двух-трех матчей с московскими клубами. Подумал, что отличный момент, чтобы договориться с кем-нибудь о футболке. Подошел к нескольким футболистам, среди них были Владимир Габулов и Кристофер Самба. Самба, кстати, добрый дядька, несмотря на то, что такой здоровый.

После одного из матчей я ждал их двоих около ограды в «Лужниках». Там было много людей: в «Анжи» собралась топовая команда, все мечтали хотя бы об автографе. И тут выходит Габулов, я ему кричу, он меня вспоминает, достает оранжевую вратарскую футболку и протягивает. Я ее сразу в рюкзак положил, чтобы никто не увидел. А еще минут через десять вышел Самба. Он шагал с футболкой, все тянули к ней свои руки, но Кристофер сразу меня вспомнил, показал на меня пальцем и дал майку. А я ему в ответ подарил матрешку. Вообще, люблю иностранцам в ответ на футболку дарить сувениры.

– Как ты пришел к этому хобби?

Для меня футболка или автограф – воспоминание о человеке, который ее подарил. Началось все с того, что я побывал на матче за Суперкубок между «Локомотивом» и «Зенитом» в 2008 году. После игры мы с другом побежали туда, где футболисты садятся в автобусы. Помню, подошел взрослый дядька, достал из пакета футболку Погребняка и начал хвастаться, типа вот, Паша сам только что подарил. Я был с дедушкой, спросил у него: «Дед, сколько у тебя денег, давай купим?» Дедушка сказал, что не так много. А мужик говорит: «Да ты что, она бесценна». Этот момент меня очень подстегнул.

" Динияр Билялетдинов снял футболку «Торпедо», вручил мне, а ему администратор сказал, что он попал на штраф "

– Какую футболку считаешь самой ценной у себя в коллекции?

– На самом деле, очень сложно выделить одну. Если показать мне фотографию почти любой футболки, я вспомню, как ее получил, как о ней договаривался.

Для меня очень ценная, к примеру, футболка Игоря Акинфеева. Я очень долго ее просил, а он очень интеллигентно меня динамил, но потом выполнил обещание. С Витселем тоже долго договаривался. Вообще, договориться с первого раза почти никогда не получается. «Ой, забыл», «Ой, уже поменялся на поле», «Ой, у меня уже администратор забрал» – постоянно слышу вот эти все истории. Реально приходится людям объяснять, что мне это необходимо для коллекции.

Бывают и редкие футболки. Допустим, когда «Локо» проиграл «Аполлону», я взял майку у капитана киприотов. Или футболка сборной Марокко – ее мне подарил Мехди Карсела-Гонсалес. Он в прошлом году, кстати, приезжал в Питер. Я к нему подошел перед игрой, он меня вспомнил, и мы договорились, что он мне и «Бенфику» подарит. Сдержал обещание – у меня уже три его футболки. Мехди мне сказал, что теперь будет дарить мне майки всех клубов, за которые сыграет.

– Футболистов не наказывают за то, что они тебе дарят экипировку?

– Однажды Динияр Билялетдинов снял футболку «Торпедо», вручил мне, а ему администратор сказал, что он попал на штраф. Динияр сразу же согласился все заплатить.

Или, например, футболка «Волги», Шоты Бибилова. Он мне с огромным трудом ее вынес – у них одна футболка на сезон, поэтому он в рюкзаке ее спрятал для меня и подарил.

– Во сколько ты оцениваешь свою коллекцию?

– Я не очень люблю это оценивать. Мне не нравится сама идея с продажами футболок. Мне часто предлагали их продать – и заграницей, и в России. Писал парень из Германии, давал 14 тысяч рублей за футболку Кима Чельстрёма, которую я у шведа выпрашивал год. Но обычно такие майки стоят тысяч пять рублей. Так что свою коллекцию я оцениваю примерно в полмиллиона рублей.

Кстати, мой знакомый недавно выложил футболку Фабиньо после матча ЦСКА – «Монако». Я ради интереса спросил, за сколько он продает. Он предложил купить за 25 тысяч. Значит, бывают и очень дорогие экземпляры.

– Самая крутая история получения чьей-нибудь футболки?

– Расскажу, как получил футболку Данте. Поехал провожать «Баварию» – ждал у гостиницы, когда они выйдут. И тут подходит водитель, русский мужичок. Спрашивает, не нужна ли футболка «Баварии». Сказал, что со вчерашнего матча. Я подумал, что он заломит нереальную цену. А он говорит: «Рубль хочу, тысячу рублей». Затем подходит к своему грузовичку и достает две белые футболки – Данте и Вайзера. Это были майки к Октоберфесту с деревянными пуговками, так что я сразу дал тысячу и взял Данте.

Когда я выложил ее в фейсбук, мне за нее давали 30 тысяч рублей. Я не отдал.

– Как ты ведешь диалог с игроками?

– Футболистам всегда нужно объяснять, что я не обычный парень, который просто подошел и разок попросил майку. Надо говорить, что у меня есть коллекция, в которой не хватает именно футболки этого игрока. Я, например, собирал коллекцию из маек футболистов, которые брали бронзу на Евро. Передо мной правда стояла когда-то такая цель, но это крайне тяжело, потому что в той команде играли сложные люди.

С Быстровым я разговаривал на эту тему два сезона – он мне в итоге майку «Краснодара» отдал. Торбинского было непросто уговорить, но он подарил ростовскую футболку. Анюкова я поймал в нужный момент: он присел на лавку то ли при Боаше, то ли при Спаллетти.

Его опустили, он не играл, к нему даже болельщики не подходили. А я подошел и объяснил ситуацию. Он мне сказал, что подготовит майку к следующему разу. И действительно вынес потом. Важно поймать футболиста, когда все на него забили: такая просьба может показать ему, что для кого-то он еще важен.

– Часто приходится ждать игроков часами ради их футболки?

– В прошлом сезоне я общался с голландским защитником ПСВ Джеффри Брума. Перед матчем с ЦСКА подошел к нему с его фотографией, хотел автограф. А снимок классный был: он – в составе сборной Голландии. Джеффри попросил подарить ему эту фотку. Я ответил, что без проблем, но взамен попросил футболку.

В итоге я сделал для него красивую фотографию, а потом ждал его до часа ночи. Оказалось, он на допинг-контроле был. Потом все же вышел и подарил красивую бирюзовую майку ПСВ, но сказал, что я псих.

" Дзюба меня четко знает в лицо, здоровается, но года четыре не может подарить футболку "

– Ты говорил, что общался со звездами «Анжи». Кто из них был самым открытым?

– Роберто Карлос мне выносил футболки. Я вычитал в интернете, что он тоже коллекционирует. Подошел к нему, попросил достать майку «Ливерпуля» после игры в Лиге Европы. Он крутой чувак, сразу согласился. Правда, с «Ливерпулем» не получилось, но с «Удинезе» Карлос уже не подвел.

– Ты просил футболку у Это’О?

– Да, несколько раз, но он просто начинал смеяться, а вслед за ним хохотала его охрана. Ответа я так и не получил. Зато Карлос мне на прощание подарил футболку с автографом и надписью: «Крепко обнимаю». Раньше я и подумать не мог, что буду с ним настолько спокойно общаться. Открытый суперский чувак.

– Фанаты Интера швыряли Икарди футболку обратно. Есть ли игроки, у которых ты бы не принял майку?

– Нет, таких нет. Для коллекционера отказываться от конкретной команды или футболиста просто глупо.

– Были ли те, кто отказывал тебе в майке?

– Чтобы перечислить всех, понадобится минут 20. Роман Широков отвечал просто «нет». Халк, Джибриль Сиссе тоже игнорили. Сергей Игнашевич вроде бы обещал, но теперь, когда я спрашиваю про футболку, он отворачивается и молча уходит. Дзюба меня уже тоже четко знает в лицо, здоровается, но года четыре не может подарить футболку. Постоянно придумывает отмазки, смотрит на меня добрыми глазами и обещает в следующий раз.

– Расскажи историю про самую ценную майку, которая могла тебе достаться, но не досталась.

– Когда в Россию приезжал Кот-д’Ивуар, я договорился с Яя Туре. После игры была давка, все фотографировались с Дрогба, и я из-за толпы просто не дошел до Яя, хотя уже видел, как он шагает с этой майкой. Было дико обидно – это легендарный игрок.

– У тебя все футболки только подаренные? Покупных нет?

– Не буду врать, есть парочка покупных. На аукционе Сергея Игнашевича купил футболку Алексея Смертина из «Челси» и Это’О из «Интера». Это крутые лоты. Сэм стоил семь тысяч, а Смертин чуть больше шести. Но там мне страшно повезло: такие футболки обычно дороже стоят.

" Хочу, чтобы Широков вернулся на поле, и я бы все-таки уломал его на футболку "

– Ты стираешь футболки или они лежат и воняют?

– Нет, не стираю, но как только получаю, вывешиваю на балкон, чтобы за неделю выветрилась вся вонь. Европейские коллекционеры, кстати, тоже не стирают майки. Грязь и следы от травы повышают ее ценность. У меня все футболки лежат в пакетиках, так что в квартире не воняет.

– Ты собираешь еще какие-нибудь вещи? Тренерские пиджаки, галстуки президентов, карточки судей?

– Если бы мне кто-нибудь из этих товарищей что-то предложил, я бы согласился – это прикольно. У меня есть мечта – когда-нибудь выставить коллекцию футболок на обозрение. Там бы круто смотрелись сигара Гинера или карточка Карасева.

– Что для тебя круче – футболка Месси после Эль Класико или седьмой iPhone?

– А мне седьмой iPhone не очень нравится – нужен разъем для наушников. Так что телефон не в приоритете. А Месси…Если честно, предпочел бы футболку кого-нибудь из мадридистов.

– Есть майка, о которой мечтаешь сильнее всего?

– Хочу, чтобы Широков вернулся на поле, и я бы все-таки уломал его на футболку.

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