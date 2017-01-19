«Реал» хочет Джанлуиджи Доннарумму и звезду «Монако» и еще трансферный эндорфин четверга

Доннарумма возбудил «Реал»

Мино Райола нагнетает. Пухлый агент до сих пор не согласовал с «Миланом» новый контракт Доннаруммы, потому что не хочет торопиться до того, как станут известны планы новых китайских боссов «россонери».

А Tuttosport пишет, что «Реал» и Флорентино Перес заинтересованы в покупке Доннаруммы. Может, поэтому Райола тянет с продлением контракта?

«МЮ» не так много потеряет на Депае

Мемфис будет играть за «Лион», о чем уже сказал президент французского клуба. «МЮ» получит за голландца 25 млн евро (два года назад «МЮ» заплатил ПСВ 34 млн).

По информации Daily Mail, у «МЮ» есть опция возможного возврата голландца.

«МЮ» и «Реал» поспорят за звезду «Монако»

Полузащитника «монегасков» Бернардо Силву хотят аж два гранда: «МЮ» и «Реал». The Sun пишет, что клубы готовы отдать за португальца около 80 млн евро. Дела Силвы ведет Жорже Мендеш. Так что связь с «Реалом» и «МЮ» все меньше похожа на уточку.

Правда, речь идет о летнем трансфере, а не о зимнем.

Пайет хочет в «Марсель», а не денег

Sky Sports пишет, что сразу три китайских клуба предлагали французу зарплату в 580 тысяч евро в неделю. Но Димитри всех послал, потому что хочет только в «Марсель». Сейчас Пайет зарабатывает 144 тысяч евро в неделю, но готов сократить зарплату на 30% ради «Марселя».

Ранее Димитри сказал, что, если «Вест Хэм» не отпустит его домой, то он специально порвет кресты.

Но Билич не уверен, что «Вест Хэм» позволит Пайету уйти, несмотря на угрозы француза.

«Не факт, что Димитри уйдет. Люблю решать проблемы, не вынося сор из раздевалки. Я уже все сказал – наша позиция остается прежней. Мы не продаем лидеров за копейки, даже если кто-то хочет их купить. Неприятная ситуация для клуба и футбола в целом», – цитирует Билича Goal.

Новый щегол «Ювентуса»

У «Юве» новый трансфер – Риккардо Орсолини. 19-летний парень уже прибыл на медосмотр в Турин. «Ювентус» заплатит «Асколи» 4,5 млн евро и отдаст в нагрузку Эльвиса Кабаши (а может и кого-то еще).

Официально:

Андрей Воронин стал главным тренером клуба «Бюдерих», который выступает в региональной лиге федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

«Бирмингем» приобрел полузащитника «Мидлсбро» Эмилио Нсуэ. 27-летний полузащитник подписал контракт с новым клубом на 3,5 года, а сумма трансфера составила скромные 1,1 млн евро.

Мертезакер продлил контракт с «Арсеналом» еще на год. Предыдущее соглашение истекало летом 2017-го.

Фабиан Гифер сменил «Шальке» на «Бристоль Сити». Официальный сайт клуба Чемпионшипа объявил об аренде до конца сезона.

Защитник «Локерена» и сборной Исландии Сверрир Ингасон перешел в «Гранаду». Сумма трансфера составила 1,5 млн евро, а контракт рассчитан до 2020 года.

Полузащитник «Рубина» Саму Гарсия остаток сезона проведет в аренде в «Леганесе».

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