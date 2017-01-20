Депай сбежал в «Лион», Пеп отрекся от Агуэро и еще трансферные десерты пятницы

Депай телепортировался во Францию

Голланский вундеркинд (возможно, бывший) устал от лавки в Манчестере и поехал прокачивать карьеру в «Лион». Французы заплатили за Мемфиса круглую сумму, но, похоже, все остались довольны: «Олимпик» подписал все еще перспективного и молодого игрока топ-сборной, «МЮ» не так много потерял в деньгах, как мог (купили за 34 млн евро, продали за 16 млн + 8 млн евро бонусов), а Моуринью избавился от ненужного балласта.

А еще «красные дьяволы» имеют первоочередное право вернуть игрока, так что все просто супер.

Гвардиола сливает Агуэро

Либо испанец сошел с ума, либо Yahoo! Sport где-то крупно просчитался. По их информации, Пеп хочет продать форварда будущим летом, потому что тот не подходит под его игровую смеху. Аргентинец очень часто травмируется, из-за чего часто пропускает ключевые встречи (еще у него проблемы с дисциплиной). И чтобы наверняка: Серхио – один из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ. Но все эти факты не помешали ему забить 18 голов в 22 матчах за «Сити» в сезоне-2016/17.

«Зенит» готовится к распродаже

Состав питерцев переполнен, поэтому руководство задумалось о массовой чистке. По информации «Спорт День за Днем», в черном списке оказались Луиш Нету и Николас Ломбертс, а также Маурисио, Александр Рязанцев , Павел Могилевец и парнишка из «Зенита-2» Никита Саламатов. Хоть какой-то интерес есть только к двоим из этого списка: Маурисио хотят «Бордо», «Ницца» и «Фиорентина», а Нету только итальнский клуб.

Пайет в тяжелом положении

Представители «Марселя» устали валяться в ногах у боссов «Вест Хэма» и вот-вот прекратят переговоры, заявил Sky Sports. Французы предлагали за соотечественника 22 и 23 млн евро, но оба раза получали отказы, после чего отчаялись. В это время все вокруг объявили Димитри забастовку: партнеры удалили его из Whats App и попросили руководство больше не ставить в состав, болельщики вытираются его футболками и разбили машину, а боссы во главе с Биличем не хотят ничего делать, осложняя игроку жизнь.

Официально:

«Хаддерсфилд» приобрел нападающего Колина Кунера, который забил 8 мячей и отдал 5 голевых в 16 матчах за «Унион Берлин».

«Вест Бромвич» выкупил у «Халл Сити» Джейка Ливермора. Полузащитник подписал контракт на 4,5 года, а сумма его перехода составила 11,5 млн евро.

Джермейн Пеннант вернулся в Англию из Сингапура и будет теперь зажигать в составе клуба третьей лиги «Бери».

«Палермо» взял в аренду защитника «Штутгарта» Тони Шуньича. Вот так транзитом через Германию бывший игрок «Кубани» оказался в Италии.

Полузащитник «Вердера» и сборной Венгрии Ласло Кляйнхайслер стал игроком «Ференцвароша», за который будет полгода выступать на правах аренды.

Никола Калинич отказался от переезда в Китай, где ему предлагали 16 млн евро в год.

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