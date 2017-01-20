Бетман. Камбэк «Реала» и еще 5 ставок, после которых вы наймете Диего Косту дворецким

Англия. «Ман Сити» – «Тоттенхэм» (21 января, 20:30)

Ставка: ТБ 2,5 за 1,85

Очень очевидный, простой и логичный выбор.

Гвардиола не проведет два матча подряд без голов – это полнейший абсурд, так что один мяч у хозяев уже есть. С другой стороны, все знают, как пробить Браво – нужно просто попасть в створ. «Тоттенхэм» с этим справится, поэтому счет уже 1:1.

Дальше – риск, но нужен всего лишь голик. Есть все основания в него верить. Во-первых, Пеп обязан срочно исправляться за «Эвертон» – после визита на «Гудисон» коуч «Сити» попал в топ-5 кандидатов на отставку из АПЛ по версии британских букмекеров. Во-вторых, у «Тоттенхэма» выпал Вертонген. Следовательно, самый вероятный счет – 2:1 в пользу «горожан». Тем более, в сезоне-2016/17 «шпоры» не очень уверенно играют в гостях (поражения от «Челси» и «МЮ»).

Испания. «Реал» – «Малага» (21 января, 18:15)

Ставка: в первом тайме больше голов, чем во втором (2,84)

Сразу ясно, что скорее «Анжи» снова подпишет Это’О, чем «Малага» обыграет «Реал» в гостях. За последние 33 года у «анчоусов» набралась всего одна победа над «бланкос» – осенью 2012-го, когда атмосфера в «Реале» была хуже, чем в женском бухгалтерском отделе.

Разгромы андердога встречались гораздо чаще, и сейчас произойдет один из них. «Реал» разъярен после двух поражений подряд (минус рекорд и магия Зидана), а «Малага» не выигрывала с 26 ноября и уже смирилась с тем, что будет выковыривать очки у аутсайдеров, лишь бы не вылететь.

Ставка на первый тайм слегка сумасшедшая, но за остальные вероятные исходы дают копеечные коэффициенты. А здесь хотя бы есть логика: «Мадрид» должен выйти, быстро ушатать приезжих, вытереть пот со лба и размеренно доиграть вторую половину.

Испания. «Эйбар» – «Барселона» (22 января, 22:45)

Ставка: «Барса» с форой -1,5 за 1,84

Каталонцы опять вылезли на остров спокойствия – вполне характерное явление в эпоху Энрике. Команда уверенно выигрывает несколько матчей, затем спотыкается и начинается очередная истерика. Но сейчас «Барса» в полном порядке – например, в середине недели Неймар снял проклятие «Сосьедада», а заодно вонзил второй мяч за две игры (до этого – три месяца без голов).

«Эйбар» – клуб уровня «Лас-Пальмаса», с которым каталонцы разделались в прошлом туре. Вывод: фора -1,5 здесь очень уместна и даже безопасна.

Италия. «Милан» – «Наполи» (21 января, 22:45)

Ставка: ТБ 2,5 за 1,76

Неаполитанцы играют «верх» восемь матчей подряд – их серия обязательно прервется, но не в этот раз.

1. «Россонери» в среднем имеют 1,6 гола на «Сан-Сиро» за матч. Они понимают, что для победы над «Наполи» забивать нужно как минимум два, потому что свой мяч гости все равно воткнут.

2. «Милан» не рвал «Наполи» больше двух лет (четыре матча) и еще не отомстил за 0:4 в октябре 2015-го.

3. Неаполитанцы играют в совершенно безумные 4-3-3: их не засушить, как «Ювентус» или «Рому».

Этот матч – один из главных бриллиантов уик-энда. Рассматривать его лучше со ставкой на ТБ в кармане – тогда вы порадуетесь каждому голу. А уже после встречи в Милане можно начинать «догон» на маленький тотал «Наполи».

Италия. «Ювентус» – «Лацио» (22 января, 14:30)

Ставка: «Юве» с форой -1,0 за 1,84

После поражений Массимилиано Аллегри превращается в хладнокровного дьявола: встает в семь утра, анализирует ошибки и требует от команды бешеной концентрации. Следовательно, ставка на три очка «Юве» в этот уик-энд – нефильтрованный верняк.

Вторая причина внести деньги на «Синьору» – слабохарактерность «Лацио». «Орлы» в этом сезоне уже проиграли «Ювентусу», «Роме», «Интеру» и «Милану», то есть всем сверхмотивированным суперклубам. Ничья с «Наполи» в этом контексте – исключение и чудо.

На «Юве» с форой дают замечательный коэффициент, который не страшно взять благодаря перестраховке в виде возврата.

А еще:

– В прошлом выпуске Бетмана было предложение поставить на ровно один гол «Мидлсбро» за 2,45. Но команда Каранки ничего не запихала, поэтому ставка переносится на эти выходные. В гостях у «Боро» – «Вест Хэм», с которым в первом круге было 1:1. Сейчас этот исход легко может повториться. Коэф на один мяч «Мидлсбро» уже 2,53. Надо брать. 21 января, 18:00.

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