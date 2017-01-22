Шальной камбэк «Тоттенхэма», дубль Серхио Рамоса и другая канонада дня

Англия

«Тоттенхэм» отыграл 2 мяча на «Этихаде»

До перерыва «горожане» угостили вратаря лондонцев Льориса 11 ударами по воротам, тот парировал самые невероятные, а в начале второго тайма устроил сразу два привоза. Сначала Уго опоздал к мячу при выходе из ворот, а затем ассистировал забивавшему в пустые ворота Де Брёйне.

Команда Гвардиолы так упивалась неожиданным счастьем, что проворонила скорый выпад лондонцев правым флангом, и Деле Алли один мяч отыграл. «Сити» налег на ворота Льориса пуще прежнего, должен был забивать, но судья проспал фол в штрафной на Стерлинге. А в ответной атаке веером еще один заход «шпор» через фланг Клиши помог «Тоттенхэму» сравнять счет.

Гвардиола бросил в пекло игры недавно заявленного за команду бразильца Жезуса и 19-летний талант забил после флангового прострела. Сказочный дебют нападающего обломал высоко поднятый флажок лайнсмена.

2:2 и «Сити» отстает от «Челси» на 9 пунктов, имея игру в запасе.

А еще:

В последний раз «Тоттенхэм» отыгрывал 2 мяча на выезде в АПЛ в апреле 2014 года в игре с «Вест Бромвичем» (3:3).

Руни спас «МЮ» от поражения в Стоке

Манкунианцы активничали в начале матча, не реализовали несколько выгодных моментов, тогда как «гончарам» для гола не понадобилось даже пробивать в створ. Питерс прострелил с левого фланга, а Мата подправил мяч в ближний угол ворот Де Хеа. После этого вплоть до конца матча «дьяволы» провели в поисках гола в ворота Гранта: Ибрагимович не замкнул прострел Маты, праздновавший 28-й день рождения Мхитарян пробил с 10 метров выше цели, а Погба головой – во вратаря. После перерыва «Сток» выкатил на поле двухэтажный автобус и почти не подпускал соперника к воротам (почти – это про удар Лингарда в перекладину).

Выручил «МЮ» в компенсированное время вышедший на замену Руни, наконец-то забивший 250-й гол за «дьяволов» и ставший лучшим бомбардиром клуба (1:1). Удар со штрафного получился под стать событию.

А еще:

Руни забил 88-й гол на выезде в АПЛ, и это тоже рекорд. Уэйн обошел на 1 мяч Алана Ширера.

«Ливерпуль» влетел аутсайдеру на «Энфилде»

Мерсисайдцы выглядели сонными в первом тайме против слоняющегося возле зоны вылета «Суонси», практически не создавая голевых моментов. Разбудил «красных» дубль испанца Льоренте, замкнувшего две фланговые подачи вскоре после перерыва. «Красные» врубили ответку уже через 3 минуты, когда Фирмино замкнул головой навес Милнера, а вскоре бразилец положил второй мяч после суматохи в штрафной.

У «Ливерпуля» было еще 20 минут, чтобы вырвать победу. Мерсисайдцы утюжили оборону «лебедей», мяч не шел в ворота Фабианьского, зато влетел в рамку Миньоле после редкой контратаки. Исландец Сигурдссон вырвал победу после рикошета от Клавана (2:3).

А еще:

Беспроигрышная серия «Ливерпуля» на «Энфилде» в рамках АПЛ оборвалась на отметке в 17 матчей.

А еще в Англии:

«Сандерленд» влетел на выезде «Вест Брому» (0:2), став третьей командой АПЛ после «Эвертона» и «Астон Виллы», пропустившей на выезде не менее 900 голов.

Испания

«Реал» чуть не подавился «анчоусами»

Матч начался для мадридцев с неприятностей – игравшие очень грубо «анчоусы» нещадно косили соперников и сломали Марсело. Это обстоятельство наряду с отсутствием Карвахаля сказалось как атакующей мощи «Реала», так и на обороне. Шустрый Гонсало Кастро регулярно просачивался через левый фланг и попал в штангу, а с хлестким дальним ударом Форнальса справился Навас. Когда у мадридцев что-то не получается, в дело вступает капитан Рамос, на этот раз не дожидавшийся компенсированного времени, чтобы подчеркнуть исключительность. Сначала Серхио замкнул подачу Крооса с углового, а через 7 минут немец вложил мяч Ромосу в ногу уже со штрафного с большими подозрениями на офсайд.

После перерыва «Реал» позволял сопернику слишком многое. В середине тайма Хуан Карлос затеял сольник, ворвался в штрафную и пробил в ближний угол – Навас отбил мяч точно на ногу Хуанпи, сократившего разницу в счете. Еще через минуту Кейлор парировал удар в упор Кастро и сохранил для «Реала» шаткий перевес. Только после этого мадридцы заиграли строже и компактнее. В концовке наконец-то напомнил о себе проводивший 250-й матч в Примере Роналду, который из убойной позиции махнул в штангу. «Реал» выиграл 2:1 и прервал серию из трех матчей без побед.

А еще:

Серхио Рамос оформил второй дубль за «Реал» в Примере, доведя количество голов за мадридцев до 79 во всех турнирах.

А еще в Испании:

«Валенсия» обыграла на выезде «Вильярреал» со счетом 2:0 и прервала серию из 26 матчей, в которых «летучие мыши» пропускали на выезде.

«Леганес» сыграл на выезде вничью с «Депортиво» (2:2), продлив серю без побед до 7 матчей.

Италия

«Наполи» поздравил Доннарумму с юбилейным матчем дублем

Миланцы провалили дебют, в котором «Наполи» забил на два быстрых гола на контратаках. В обоих случаях грубые позиционные ошибки допустил новичок «Милана» Гомес, а Инсинье и Кальехону, запустившему мяч между ног Доннарумме, ассистировал Мертенс. В последних шести матчах бельгиец принял участие в 11 голах «Наполи». Устроившиеся на счет 0:2 к девятой минуте миланцы долго приходили в себя. Хозяева прибавили только в концовке первого тайма, когда Жоржиньо потерял мяч в штрафной, и Куцка четко пробил с 15 метров мимо Рейны.

Во втором тайме миланцы не слазили с ворот «Наполи»: Пашалич пробил в перекладину, несколько хороших моментов упустил Бакка. Гости вспомнили о контратаках только в последние 10 минут, когда соперник устал – Мертенс не реализовал выход один на один с Доннаруммой. «Наполи» выиграл со счетом 2:1 и как минимум на сутки догнал по очкам «Рому» (44 балла).

А еще:

17-летний Джанлуиджи Доннарумма провел 50-й матч в Серии А.

Беспроигрышная серия «Наполи» составляет 14 матчей во всех турнирах.

А еще в Италии:

«Фиорентина» грохнула на выезде «Кьево» (3:0) благодаря голам Тельо, Бубакара и Кьезы и прервала серию из трех поражений на выезде.

Германия

«Лейпциг» разгромил «Айнтрахт»

В концовке первого круга «быки» попали под каток «Баварии», утратили лидерство в чемпионате и жаждали реабилитации. В этом им здорово помог финский вратарь франкфуртцев Лукаш Градецки, который зачем-то далеко выскочил из штрафной уже на 3 минуте, поскользнулся и сыграл руками.

После удаления «Лейпцигу» хватило трех минут, чтобы открыть счет (Комппер отличился со штрафного), а еще один мяч в компенсированное к первом тайму время после еще одного стандарта провел лучший бомбардир «быков» Вернер. Во втором тайме «Лейпциг» мог забивать 5 мячей, но ограничился одним – Халстенберг затолкал мяч в ворота вместе с защитником.

А еще:

Градецки заработал самое быстрое вратарское удаление в Бундеслиге. Последним удаленным кипером «Айнтрахта» в 1995 году стал Андреа Кепке.

В 54-й раз игрок «Айнтрахта» поразил свои ворота в матче Бундеслиги. Наряду с «Вердером», у которого столько же самострелов, это худший показатель в чемпионате.

А еще в Германии:

Дортмундская «Боруссия» обыграла на выезде «Вердер» (2:1), нанеся 23 удара по воротам «музыкантов». Дортмундцам помогло удаление вратаря «Вердера» Дробны на 39-й минуте.

Катящийся в бездну «Гамбург» проиграл на выезде «Вольфсбургу», потерпев 600 поражение в Бундеслиге.

«Шальке» переиграл «Ингольштадт» со счетом 1:0. 650 победу в Бундеслиге гельзекирхенцам принес гол новичка Гвидо Бургшталлера на 92-й минуте.

А еще во Франции:

Дубль Эдинсона Кавани принес ПСЖ выездную победу над «Нантом» (2:0). Уругвайский нападающий забил в чемпионате уже 20 мячей. Больше за сезон он наколотил только в «Наполи» в сезоне-2012/13. Парижане набрали 45 очков и догнали идущий вторым «Монако», у которого игра в запасе.

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